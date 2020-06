Bekijk hier live de finale van de Coppa Italia, met De Ligt, en praat mee

Napoli en Juventus hopen woensdagavond beslag te leggen op de Coppa Italia. De topclubs treffen elkaar vanaf 21.00 uur in het Stadio Olimpico in Rome. Napoli schakelde Internazionale uit in de halve finale, terwijl Juventus te sterk was voor AC Milan. Voor basisklant Matthijs de Ligt betekent de finale zijn eerste kans op een prijs met Juventus. De wedstrijd is alleen live te zien via de onderstaande, officiële livestream.

Opstelling Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Opstelling Juventus: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Costa, Ronaldo.