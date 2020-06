Sarri houdt in finale toch vast aan routinier op middenveld van Juventus

Napoli en Juventus hopen woensdagavond beslag te leggen op de Coppa Italia. De topclubs treffen elkaar vanaf 21.00 uur in het Stadio Olimpico in Rome. Matthijs de Ligt heeft een basisplaats bij Juventus en kan zijn eerste officiële prijs winnen met la Vecchia Signora. De eindstrijd is via een livestream op Voetbalzone te volgen.

Voorin krijgt José Callejón bij Napoli de voorkeur boven Matteo Politano. Tijdens de halvefinalewedstrijd tegen Internazionale (1-1) van zaterdag koos trainer Gennaro Gattuso nog voor Politano, maar ditmaal neemt Callejón plaats in het centrum van de voorhoede. Bovendien herovert Fabián Ruiz zijn basisplek op het middenrif, nadat hij tegen Inter slechts mocht invallen.

Bij Juventus werd vooraf rekening gehouden met een basisplek voor Sami Khedira op het middenveld, maar Maurizio Sarri houdt toch vast aan Miralem Pjanic. Hij vormt het middenrif met Rodrigo Bentancur en Blaise Matuidi. Juventus meldt dat Khedira op de training zijn spier heeft verrekt en daarom niet inzetbaar is. Rechts achterin heeft Juan Cudrado een basisplek, wat ten koste gaat van Danilo.

Giorgio Chiellini, Merih Demiral en Gonzalo Higuain zijn allemaal nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Vanwege de blessures van Chiellini en Demiral zijn de opties achterin beperkt voor Sarri; hij kiest opnieuw voor een centraal duo dat bestaat uit De Ligt en Bonucci. De voorhoede wordt gevormd door Paulo Dybala, Douglas Costa en Cristiano Ronaldo.

Opstelling Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Opstelling Juventus: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Costa, Ronaldo.