‘Concurrent van Ziyech’ wil weg en wordt concurrent van andere Nederlander

Als het aan Pedro ligt, heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Chelsea al gespeeld. De rechtsbuiten van the Blues heeft een akkoord bereikt met AS Roma over een transfer na dit seizoen, zo meldt de Corriere dello Sport woensdag. Het nieuws over een contractovereenkomst wordt bevestigd door The Athletic, dat bovendien aangeeft dat Pedro niet meer voor Chelsea wil uitkomen om zijn transfer niet in gevaar te brengen.

Pedro en Roma zouden overeenstemming hebben bereikt over een tweejarig contract tegen een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro. Hij kan vanwege het aflopen van zijn contract bij Chelsea transfervrij overstappen naar Roma. Vorige week meldde The Telegraph reeds dat de Spanjaard twijfelt aan het signeren van een nieuw contract voor de duur van een maand, om zo het seizoen nog te kunnen afmaken bij Chelsea; op dit moment zou hij vanaf 1 juli transfervrij zijn.

Inmiddels zou Pedro niet meer twijfelen en heeft hij besloten om geen wedstrijden meer te spelen in de Premier League. De 32-jarige buitenspeler wil het risico op een blessure uitsluiten. Zijn vertrek zou betekenen dat er na vijf jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Chelsea en Pedro; de Londenaren namen hem over van Barcelona voor een transfersom van minstens 27 en maximaal 30 miljoen euro. In dienst van Chelsea was Pedro goed voor 135 competitiewedstrijden, waarin hij 29 keer trefzeker was.

In het huidige seizoen kwam Pedro negen keer in actie in de Premier League. Zijn enige doelpunt maakte hij in de laatste wedstrijd voordat de competitie werd stopgezet, op 8 maart tegen Everton (4-0). Door zijn vertrek heeft Hakim Ziyech, die in de zomer overstapt van Ajax naar Chelsea, een concurrent minder op Stamford Bridge. Anderzijds heeft Justin Kluivert juist een extra concurrent in de voorhoede bij Roma; net als Pedro kan hij op beide flanken uit de voeten. Maandag liet trainer Paulo Fonseca van Roma weten dat hij Kluivert graag wil behouden, ondanks vermeende interesse van Juventus en Arsenal.