Ajax licht koopoptie niet en zwaait huurling uit

Bayern München geeft deze zomer prioriteit aan de komst van Leroy Sané en is daarom niet van plan om meer dan honderd miljoen euro neer te leggen voor Kai Havertz. Als de smaakmaker van Bayer Leverkusen volgend jaar nog steeds beschikbaar is, wil Bayern zich weer in de strijd mengen. (BILD)