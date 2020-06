UEFA wijst bezwaren AZ en FC Utrecht af en steunt drastisch besluit KNVB

De beslissing van de KNVB om het seizoen voortijdig stop te zetten kan op steun rekenen van de UEFA, zo is woensdag duidelijk geworden tijdens een persmoment. FC Utrecht en AZ klopten bij de Europese voetbalbond aan om schrappen van de jaargang 2019/20 aan te kaarten, maar de UEFA rept over een ‘nationale zaak’. De Europese inschrijvingen, die vóór 3 augustus moeten worden doorgegeven, zullen wél nog een keer tegen het licht worden gehouden, zo klinkt het.

Volgens de UEFA is de KNVB tot een definitief oordeel gekomen nadat de Nederlandse regering verklaarde dat er vanwege de coronacrisis tot 1 september niet gevoetbal kan worden. Hierdoor ging eind april de stekker uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. "De brieven van de Nederlandse clubs zullen we vlak voor de deadline van 3 augustus nog eens bekijken", zo antwoordde UEFA-official Giorgio Marchetti op een vraag van Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf.

AZ zag de titelstrijd met Ajax in rook opgaan en meldde zich daarom bij de UEFA. De ploeg van trainer Arne Slot stond op het moment van de stillegging op de tweede plaats, maar in punten wel gelijk met koploper Ajax (56). De Amsterdamse club had dan wel een beter doelsaldo, maar bij AZ vond men dat de onderlinge resultaten (1-0 en 0-2 overwinning) de doorslag zouden moeten geven. Rechstreekse plaatsing voor de Champions League werd geëist, maar zoals het er nu uitziet start AZ ‘gewoon’ in de tweede voorronde van het miljardenbal.

FC Utrecht trok eveneens aan de bel bij de UEFA, dat een stevig dossier ontving vanuit de Domstad met daarin argumenten waarom de beslissing van de KNVB niet correct is. De formatie van trainer John van den Brom bereikte de finale van de TOTO KNVB Beker, met Feyenoord als tegenstander. De eindstrijd werd vanwege de uitbraak van het coronavirus echter van de kalender gehaald en omdat FC Utrecht als zesde eindigde, greep men naast een ticket voor de Europa League. Nummer vijf Willem II ontving wél een plaatsbewijs, ondanks het feit dat de Tilburgers een wedstrijd meer speelden en een minder doelsaldo hadden. Sportmarketeer Chris Woerts wist overigens dinsdag te melden dat de KNVB FC Utrecht voor 600.000 euro wil compenseren en dat hier donderdag definitief een bericht over naar buiten wordt gebracht.

Na het definitief beëindigen van het seizoen verdeelde de KNVB al snel de Europese tickets. Ajax gaat als lijstaanvoerder de poulefase van het miljardenbal in, terwijl AZ dus is veroordeeld tot een start in de tweede voorronde. Nummer drie Feyenoord begint in de groepsfase van de Europa League. Nummer vier PSV begint in de derde voorronde van dat toernooi aan het Europese avontuur en Willem II maakt zich op voor een tweeluik in de tweede voorronde.