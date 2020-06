Mertens hakt knoop door en zet handtekening onder lucratief contract

Dries Mertens heeft zijn aflopende contract bij Napoli met twee seizoenen verlengd, zo meldt de Italiaanse club woensdag via de officiële kanalen. Tevens is de optie op een derde jaar opgenomen in de verbintenis. De inmiddels 33-jarige Mertens is sinds 2013 verbonden aan Napoli en de aanvaller is door de jaren heen uitgegroeid tot een ware publiekslieveling.

"Ik ben ontzettend blij dat de samenwerking wordt voortgezet, lang leve Dries!", schrijft voorzitter Aurelio De Laurentiis in een reactie op Twitter. Mertens zelf plaatst een video op zijn social media-kanalen waarin zijn liefde voor i Partenopei duidelijk naar voren komt. De Belgische aanvaller, met 122 doelpunten clubtopscorer van Napoli, gebruikt de woorden ‘the story continues’ als bijschrift.

Napoli maakt verlenging Mertens bekend met deze schitterende video

Transferexpert Fabrizio Romano van Sky Italia liet begin juni al weten dat Mertens zijn contract bij Napoli zijn gaan verlengen. Naar verluidt strijkt de voormalig aanvaller van AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV met de nieuwe deal jaarlijks vier miljoen euro op, exclusief bonussen. Daarnaast ontvangt Mertens volgens berichtgeving van Romano een tekenbonus van 2,5 miljoen euro. De buitenspeler werd recentelijk gelinkt aan een transfervrij vertrek naar Chelsea of Internazionale, maar een vertrek uit Napels is dus niet langer aan de orde.

Mertens staat inmiddels op 310 wedstrijden in het shirt van Napoli, met 122 doelpunten en 73 assists als resultaat. Hij streefde onlangs Marek Hamsik voorbij als topscorer aller tijden van de Italiaanse club. De routinier veroverde met Napoli eenmaal de Coppa Italia en de Supercup. Een kampioenschap werd in de afgelopen zeven seizoenen echter niet aan zijn palmares toegevoegd.