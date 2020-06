Vroege Europese voorrondes stellen Eredivisie-clubs voor probleem

De UEFA heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat het restant van de Champions League in de vorm van een minitoernooi zal worden afgewerkt in Portugal, terwijl de Europa League in Duitsland wordt uitgespeeld. Ook heeft de voetbalbond details naar buiten gebracht over de Europese toernooien van volgend seizoen en er zijn flinke gevolgen voor de Nederlandse clubs.

De voorrondes voor de Champions League en Europa League edities van 2020/21 beginnen namelijk al in augustus, maar de Nederlandse regering heeft eerder al besloten om tot 1 september geen voetbalwedstrijden toe te staan. Als deze datum niet wordt aangepast, zal het voor de Nederlandse deelnemers dus niet mogelijk zijn om in het eigen stadion te spelen. De clubs hebben daarnaast weinig mogelijkheden om zich voor te bereiden op deze cruciale duels, aangezien er onder meer geen oefenwedstrijden in eigen land gespeeld zullen mogen worden.

Van de Nederlandse clubs die volgend seizoen deelnemen aan de Europese toernooien, is alleen Feyenoord verzekerd van een plekje in een hoofdtoernooi. De Rotterdammers stromen rechtstreeks in in de groepsfase van de Europa League. Ajax moet alleen voorrondevoetbal spelen als de winnaar van de huidige editie van de Champions League zich niet weet te plaatsen via de eigen competitie.

AZ speelt volgend seizoen hoe dan ook in de voorrondes van de Champions League en heeft op het eerste gezicht het grootste probleem. De Alkmaarders spelen hun eerste wedstrijd op 25 of 26 augustus en kunnen dan dus niet in Nederland terecht. Willem II komt op zijn beurt op 17 september voor het eerst in actie in de voorrondes van de Europa League, terwijl PSV een week later aan de beurt is in hetzelfde toernooi.

In de voorrondes zal er overigens geen sprake zijn van een tweeluik: de confrontaties worden over één duel beslist. Alleen de play-offs, de laatste voorronde voor het hoofdtoernooi van de Champions League, zullen over twee duels worden afgewerkt. De groepsfase van de Champions League en Europa League gaan eind oktober van start.