UEFA verandert opzet CL; Istanbul geschrapt als finaleplaats

De kwartfinales, halve finales en finale van de Champions League worden afgewerkt in Lissabon, zo heeft de UEFA woendag officieel naar buiten gebracht. De Portugese hoofdstad kreeg de voorkeur boven Frankfurt en Moskou, die ook nadrukkelijk in de race waren. Vanaf de kwartfinale komen de overgebleven ploegen elkaar niet tweemaal, maar slechts een keer tegen. De zeven duels in Lissabon worden gespeeld tussen 12 en 23 augustus. Istanbul, de oorspronkelijke locatie van de finale van dit jaar, is nu in 2021 aan de beurt voor de eindstrijd.

Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, RB Leipzig en Atalanta hebben zich al geplaatst voor de kwartfinale in het miljardenbal. Bayern München is ook bijna verzekerd van een plek bij de laatste acht ploegen, na de 0-3 zege op Chelsea in de heenwedstrijd in de achtste finale. Manchester City deed uitstekende zaken door de eerste ontmoeting met Real Madrid winnend af te sluiten: 1-2. Olympique Lyon won nipt met 1-0 van Juventus, terwijl Barcelona een 1-1 gelijkspel overhield aan het bezoek aan Napoli. De vier overgebleven duels in de achtste finale worden afgewerkt op 7 en 8 augustus, waarna kan worden begonnen aan het programma in de kwartfinale.

De loting voor de kwartfinale in de Champions League vindt plaats op 10 juli, zo weet de UEFA verder te melden. De wedstrijden die aan Lissabon zijn toegewezen worden afgewerkt in het Estadio da Luz van Benfica en het José Alvalade, de thuishaven van Sporting Portugal. De eindstrijd zou eigenlijk op 30 mei in het Atatürk Stadion in Instanbul worden georganiseerd. Vanwege de coronacrisis, die ook in Turkije voor de nodige problemen zorgt, werd al snel een streep gezet door deze datum en nu is ook besloten om de finale definitief in een ander land te laten spelen.

Het is in de plannen van de UEFA de bedoeling dat de wedstrijden in de kwartfinale van het miljardenbal worden gespeeld tussen 12 en 15 augustus, met de halve eindstrijd op 18 en 19 augustus. De finale, in het Estadio da Luz, vindt vervolgens plaats op 23 augustus. Bekerhouder Liverpool werd in de achtste finale uitgeschakeld door Atlético, waardoor er sowieso een nieuwe winnaar van de Champions League uit de bus komt.

De UEFA heeft voorts besloten om de opzet van de Europa League te veranderen. De finale was in eerste instantie toegewezen aan het Poolse Gdansk, maar vanwege de coronacrisis wordt het restant nu via een mini-toernooi in augustus afgewerkt in de Duitse steden Gelsenkirchen, Keulen, Duisburg en Düsseldorf. In de achste finales treffen AS Roma en Sevilla en Internazionale en Getafe elkaar nog tweemaal, terwijl van de overige zes achtstefinaleduels de return nog dient te worden gespeeld.