Diemers verdwijnt van social media na ophef over ‘mooiste club’ Ajax

Mark Diemers zag zich vorige week genoodzaakt om zijn accounts op Facebook en Twitter te verwijderen, nadat een oud interview met de middenvelder van Fortuna Sittard plotseling weer in de belangstelling stond. Diemers, die op het punt staat een contract te tekenen bij Feyenoord, liet vorig jaar in gesprek met VTBL weten dat Ajax in zijn ogen de 'mooiste club van Nederland is'.

De aanstaande overgang naar Feyenoord bracht volgens Voetbal International een ‘kettingreactie teweeg aan private en direct messages op de social media van Diemers. Het sentiment is niet heel negatief, tot een filmpje opduikt waarin Diemers Ajax zijn favoriete club noemt. Dat deed hij op het moment dat de Amsterdammers zo goed presteerden, maar slim is het niet.’ Een aantal Feyenoord-fans was bepaald niet blij met de ontboezeming. Ten tijde van het bewuste interview van Diemers veroverde Ajax de landstitel en TOTO KNVB Beker, terwijl in de Champions League de halve finale werd bereikt.

‘Voor het eerst beseft hij wat een transfer naar een topclub met zich meebrengt. Alles uit het verleden kan tegen hem worden gebruikt, online wordt hij een verrader en nog erger genoemd. Dan maar Twitter en Facebook verwijderen, denkt Diemers. Het is even niet anders’, zo blijkt uit de reconstructie van Voetbal International. Diemers tekent woensdag na de medische keuring een driejarig contract bij Feyenoord, dat circa een miljoen euro overmaakt naar Fortuna.

Diemers leek in eerste instantie op weg naar FC Groningen, dat al tot een akkoord was gekomen met Fortuna wat betreft de transfer van de middenvelder. Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus had Diemers al zijn jawoord gegeven aan de Trots van het Noorden, maar een definitieve overstap blijft uit, nu Feyenoord de 26-jarige ex-speler van FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap bijna binnen heeft.