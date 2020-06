Koning maakt indruk tijdens bezoek aan Feyenoord: ‘Een eer in deze tijd’

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Feyenoord. Tijdens het kortstondige verblijf in Rotterdam-Zuid werd onder meer gesproken met aanvoerder Steven Berghuis en algemeen directeur Mark Koevermans over de problemen die de voetbalwereld ondervindt tijdens de aanhoudende coronacrisis.

Berghuis liet de koning weten dat hij dolgraag weer wedstrijden voor Feyenoord wil spelen, maar benadrukte ook dat de selectie van trainer Dick Advocaat er het beste van maakt in deze lastige periode. "Je traint in groepjes met jongens die je normaal misschien wat minder snel opzoekt", laat de vleugelaanvaller optekenen door Voetbal International. Koevermans voegde daaraan toe dat Feyenoord werkt aan een selectie die komend seizoen kan meedoen om de prijzen.

De Koning in De Kuip! ?? pic.twitter.com/gmBkr1uDaI — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 17, 2020

Het bezoek van de koning maakte behoorlijk veel indruk op Berghuis. "Een eer, in deze tijd van corona onze koning in de Kuip, heel mooi", vertelt de aanvoerder aan het Algemeen Dagblad. "Hij was echt geïnteresseerd. We hebben hem een shirt cadeau gedaan en Mark Koevermans heeft gevraagd of hij nog eens komt kijken." Koevermans sprak met de koning ook over het Deltaplan Betaald Voetbal, dat onlangs in Den Haag werd gepresenteerd. Daarna volgden bezoeken aan onder meer algemeen directeur Jan van Merwijk en financieel directeur Carl Berg, die eveneens hun zorgen over de coronacrisis naar voren brachten.

De koning sloot het bezoek aan Feyenoord af met een rondleiding door De Kuip en hij sprak tussendoor met mensen van afdelingen die door het wegvallen van evenementen behoorlijk hard zijn getroffen. De vaak bekroonde grasmeester Erwin Beltman legde aan de koning uit hoe het gras in het Feyenoord-stadion op orde werd gehouden tijdens de voetballoze periode.