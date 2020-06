‘MVP’ Berghuis moet ploeggenoot voorlaten in uitverkiezing van Legioen

Luis Sinisterra is door het Feyenoord-legioen verkozen tot Speler van het Seizoen, zo maakt de Rotterdamse club woensdag wereldkundig. De Colombiaanse aanvaller, die deze woensdag zijn 21ste verjaardag viert, blijft in de uitverkiezing onder meer aanvoerder Steven Berghuis, afgelopen seizoen met vijftien doelpunten gedeeld topscorer in de Eredivisie, voor. Sinisterra liep in februari een zware knieblessure op in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle en moet nog maandenlang revalideren.

De jonge vleugelaanvaller was tot het fatale voorval in Zwolle bezig aan een zeer sterk seizoen, met 4 doelpunten en 5 assists in 21 competitiewedstrijden als bewijs van zijn goede vorm. Sinisterra was toen al driemaal verkozen tot Speler van de Maand bij Feyenoord. Daarnaast waren zijn doelpunten tegen Rangers FC in de groepsfase van de Europa League (november) en in het competitieduel met sc Heerenveen (januari) verkozen tot doelpunt van de maand.

BIRTHDAY PRESENT ?? ???????? ???????????????????? ? Legioen Speler van het Seizoen ??#Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 17, 2020

Sinisterra tekende in 2018 een driejarig contract bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen in De Kuip, toen Giovanni van Bronckhorst nog de scepter zwaaide in Rotterdam, kwam de Zuid-Amerikaanse aanvaller niet vaak aan spelen toe. Dat veranderde met de entree van Jaap Stam, terwijl ook diens opvolger Dick Advocaat Sinisterra geregeld speeltijd gunde. De buitenspeler staat in totaal op 7 treffers en 8 assists in 39 wedstrijden in het shirt van Feyenoord.

De individuele prijzen betekenen veel voor Sinisterra, zo blijkt uit een recent interview met Feyenoord Magazine. "In de hal bij de ingang van mijn appartement heb ik een plekje ingericht voor prijzen", aldus de Feyenoorder. "Daar staan ook de drie awards voor Speler van de Maand die ik in september, oktober en november kreeg uitgereikt. Zo zie ik ze altijd als ik thuiskom, maar ook als ik op weg ga naar de club. Dat doet me aan goede tijden denken. Ik weet dat het cijfer 12 voor het legioen staat, voor de supporters. Het doet me heel veel dat juist zij me gekozen hebben tot Speler van de Maand."