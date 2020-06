‘AC Milan richt blik op Ajax na mislopen van Tanguy Kouassi’

AC Milan was een van de gegadigden voor Tanguy Kouassi, maar het lijkt erop dat i Rossoneri naast het talent van Paris Saint-Germain zullen grijpen. Bayern München is volgens BILD dicht bij de komst van de pas achttienjarige verdediger, waardoor Milan verder moet kijken. Vanuit Italië komen woensdag berichten dat de huidige nummer zeven van de Serie A weleens bij Ajax uit zou kunnen komen.

Journalist Marco Ramiccia van MilanNews weet namelijk te melden dat Perr Schuurs op de radar is verschenen in het San Siro. Milan is op zoek naar een jonge verdediger die zich in de komende jaren kan ontwikkelen tot een betrouwbare partner van aanvoerder Alessio Romagnoli en vindt Schuurs hier naar verluidt een geschikte kandidaat voor.

De scoutingafdeling van de Italiaanse grootmacht is zeer gecharmeerd geraakt van Schuurs en Milan onderzoekt momenteel welk bedrag met een eventuele transfer gemoeid zou moeten zijn. De club moest zich terugtrekken uit de strijd om Kouassi vanwege de te gortige eisen van diens zaakwaarnemer en de hoop zal zijn dat dit bij Schuurs niet het geval zal zijn.

Of Ajax openstaat voor een vertrek van de twintigjarige verdediger is overigens nog maar de vraag. Schuurs, die in het afgelopen seizoen tien keer in actie kwam in de Eredivisie en eveneens minuten maakte in het bekertoernooi en de Champions League, lijkt momenteel te worden klaargestoomd voor een toekomstige basisplaats. De stopper kostte Ajax twee jaar geleden twee miljoen euro en de van Fortuna Sittard overgenomen verdediger zette destijds zijn handtekening onder een tot medio 2022 doorlopend contract.