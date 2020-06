‘Voormalig jeugdspeler Ajax, Barcelona én Real Madrid tekent in Eredivisie’

James Efmorfidis wordt de eerste versterking van RKC Waalwijk voor het nieuwe seizoen. Volgens Voetbal International scheidt alleen een medische keuring de Griekse buitenspeler van een contract bij de Brabanders. De 24-jarige aanvaller komt transfervrij over van Almere City, dat er niet in slaagde om zijn aflopende contract te verlengen.

De Griek stond in de belangstelling van diverse Eredivisie-clubs. Hij kiest voor RKC omdat hij onder trainer Fred Grim uitzicht heeft op speeltijd, zo klinkt het. Efmorfidis kwam in de zomer van 2017 terecht bij Almere City en sloot in januari 2018 aan bij het eerste elftal, nadat hij was overgekomen van het Griekse AE Larisa. Het afgelopen seizoen stond hij door een peesontsteking maandenlang aan de kant en speele hij zijn eerste wedstrijd pas in oktober.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Efmorfidis al voor verschillende Europese topclubs gespeeld. Doordat zijn vader als zakenman door heel Europa reisde, speelde de Griek als jong talent in de jeugdopleidingen van Ajax, Barcelona, AEK Athene en Real Madrid. In 2015 kwam hij terecht bij AZ, waar hij in het beloftenteam nog een aantal duels in de Tweede Divisie speelde. RKC, waar Mo Allach sinds kort technisch directeu is, heeft zijn komst nog niet bevestigd.