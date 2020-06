Piepjonge debutant van Feyenoord kondigt transfer aan op Instagram

Cheick Touré vertrekt bij Feyenoord, zo laat hij weten via Instagram. De geruchten deden al de ronde dat de negentienjarige aanvaller de club zou verlaten en nu bevestigt hij dit via social media. Touré, die transfervrij vertrekt, speelde de afgelopen zeven seizoenen voor de Rotterdammers en maakte in 2017 zijn debuut in de hoofdmacht.

Touré lag nog tot deze zomer vast in De Kuip. Speler en club spraken over een contractverlenging, maar een akkoord werd niet bereikt. Het talent werd in augustus 2017 met zijn 16 jaar en 201 dagen de op één na jongste debutant in de geschiedenis van Feyenoord na Georginio Wijnaldum door in te vallen in de gewonnen wedstrijd tegen Willem II (5-0).

“Ik ben trots om voor deze prachtige club gespeeld te hebben”, schrijft Touré op Instagram. “Een club die heel veel voor me heeft betekend en waar ik de club heel erg dankbaar voor ben. Maar na zeven seizoenen is het tijd voor een nieuwe hoofdstuk en neem ik met opgeheven hoofd afscheid van Feyenoord. Ik wil alle mensen bedanken die betrokken zijn geweest gedurende mijn periode bij Feyenoord”, besluit de aanvaller.