Sensatie Alphonso Davies verbreekt record met imponerende topsnelheid

Bayern München pakte dinsdagavond de achtste landstitel op rij door Werder Bremen met 0-1 te verslaan. Naast het teamsucces kan Alphonso Davies ook een persoonlijke prestatie vieren. De negentienjarige vleugelverdediger bereikte tegen Werder bij een sprint een snelheid van 36,51 kilometer per uur en pakte zodoende het Bundesliga-record af van Achraf Hakimi.

De rechtsback van Borussia Dortmund wist dit seizoen in de gewonnen wedstrijd tegen Union Berlin (5-0) een snelheid van 36,49 kilometer per uur aan te tikken. De gehuurde back van Real Madrid was zodoende verantwoordelijk voor de snelste sprint in de Bundesliga sinds deze statistiek vanaf het seizoen 2011/12 werd bijgehouden. Vanaf dinsdag is Davies echter de recordhouder.

"Ik denk dat ik gewoon mijn taak uitvoer", reageert de Canadees international nuchter tegenover de camera van de Bundesliga. "Ik weet niet precies wanneer het in de wedstrijd is gebeurd. Maar ik denk dat ik gewoon mijn verdedigende taken uitvoer, altijd proberen om de bal terug te veroveren. Ik ben wel blij dat ik het record nu in handen hebben", lacht Davies.

Thomas Müller, die Davies eerder al 'Roadrunner' noemde vanwege zijn indrukwekkende snelheid, is in hetzelfde gesprek lovend over de inbreng van het toptalent. "Alphonso speelde fantastisch, hij heeft volgende week gewoon een beetje rust nodig", lacht de aanvaller, die zijn negende landstitel met Bayern mocht vieren. "In de herfst hadden we het echt zwaar, maar wat we dan in 2020 presteren... Dit is misschien wel de grootste comeback in de geschiedenis van de sport", zegt de routinier met een knipoog.