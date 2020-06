‘PSV praat over vertrek en maakt mogelijk enorm verlies op dure aankoop’

PSV gaat Maximiliano Romero deze zomer mogelijk uitzwaaien. De aanvaller, die afgelopen jaar op huurbasis actief was bij Vélez Sarsfield, kan naar de Major League Soccer verkassen. Volgens MLS Soccer praat Nashville SC met de Eindhovenaren over een huurdeal inzake de Argentijn, waarbij hij mogelijk met een optie tot koop definitief wordt weggeplukt uit Nederland. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft van het management van de aanvaller echter vernomen dat Romero gewoon terugkeert naar PSV, zo laat de journalist weten op Twitter.

Romero verkaste in januari 2018 voor circa tien miljoen euro van Vélez Sarsfield naar PSV, waardoor hij een van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis werd. De 21-jarige spits kende sinds zijn komst bij de Eredivisionist echter veel blessureleed, waardoor PSV nog maar weinig plezier aan hem heeft beleefd. Vanaf de zomer van 2019 werd Romero uitgeleend aan zijn voormalig werkgever. Na de break zou de aanvaller weer aansluiten bij de selectie van PSV, maar mogelijk blijft een nieuwe samenwerking alsnog uit.

MLS Soccer meldt dat Nashville SC met PSV in gesprek is over een overstap van Romero. De Amerikaanse club wil de spits huren voor circa 1,3 miljoen euro met een optie tot koop 'die bestaat uit een achtcijferig getal'. Vorige week meldde Speedway Soccer reeds dat de MLS-club aast op Romero, die nog tot de zomer van 2023 vastligt in het Philips Stadion.

Een mogelijk obstakel voor Nashville SC is de komst van Roger Schmidt als nieuwe trainer van PSV, zo klinkt het. De Duitse coach wil nog bekijken of Romero past in het plaatje, voor komend seizoen of op de lange termijn. Het is daarom goed mogelijk dat de jongeling wederom voor een jaar wordt gehuurd zonder koopoptie. Nashville SC wacht sowieso nog tot de hervatting van de MLS volgende maand om tot een akkoord te komen. Wellicht wacht men zelfs tot de winter om de aanvaller als designated player in te lijven.