Ploeggenoot liet John Terry nieuwe auto terugbrengen: ‘Hij greep me bij de keel’

John Terry brak op jonge leeftijd door bij Chelsea en wist toen nog niet hoe hij met het grote geld om moest gaan. Toen hij een bonus kreeg vanwege een optreden in de Champions League, besloot hij van dat geld een nieuwe auto te kopen. Toenmalig Chelsea-aanvoerder Dennis Wise vond dat niet verstandig, greep Terry bij zijn keel en leerde hem een harde les.

Wise was furieus toen hij de toen nog piepjonge Terry in zijn nieuwe auto het trainingscomplex van Chelsea op zag komen rijden. Voor het oog van de complete Chelsea-selectie eiste de captain dat Terry de auto terug zou brengen. Twintig jaar later zegt de 39-jarige oud-voetballer, inmiddels assistent-trainer bij Aston Villa, dat die actie van Wise cruciaal is geweest in zijn ontwikkeling als persoon. “Hij was de aanvoerder in die tijd”, zegt Terry in The Footballers Guide to Football podcast.

“Ik zat pas net bij het eerste elftal en kreeg een Champions League-bonus”, aldus Terry, die naar eigen zeggen een ‘domme’ aankoop deed. “Van dat geld kocht ik een auto. Ik was toen pas negentien jaar oud. Toen ik kwam aanrijden kwam Wisey gelijk naar me toe. Ten overstaan van iedereen greep hij me bij mijn keel en zei: Wie denk je wel niet dat je bent? Ga maar gelijk weg en breng de auto terug! Door hem heb ik de auto teruggebracht. Ik heb er zelfs verlies op geleden. Hij nam me daarna bij de hand en hielp me een huis zoeken en kopen. Ik schaamde me dood, maar dat was wel het beste advies dat hij me heeft kunnen geven.”

Terry zegt dankbaar te zijn voor de lessen die hij als jonge speler heeft geleerd van de ervaren krachten. De oud-verdediger groeide uit tot een van de beste verdedigers van Engeland en mocht zich meer dan tien jaar aanvoerder van the Blues noemen. Hij denkt dat er vandaag de dag minder door de ervaren spelers wordt omgekeken naar de talenten. “In mijn tijd kenden alle spelers van het eerste elftal de namen van de jeugdspelers. Nu komen de talenten om mee te trainen, terwijl de gasten van het eerste team vaak niet eens weten wie het zijn.”