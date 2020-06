‘PSV stelt zich keihard op in onderhandelingen en houdt poot stijf’

PSV laat Derrick Luckassen niet zonder slag of stoot naar Anderlecht gaan. De Belgische club maakte geen gebruik van de koopoptie van vijf miljoen euro om de verdediger definitief in te lijven. Anderlecht vindt dat bedrag te hoog en meldde zich onlangs alsnog in Eindhoven om voor een lager bedrag zaken te doen. Volgens Het Laatste Nieuws weigert PSV vooralsnog water bij de wijn te doen en wil de Nederlandse topclub het onderste uit de kan halen.

PSV nam Luckassen in de zomer van 2017 voor vijf miljoen euro over van AZ. Dat bedrag wil technisch manager John de Jong naar verluidt nu hebben voor de 24-jarige verdediger. Anderlecht hoopte voor een lager bedrag zaken te doen, maar dat lijkt er niet in te zitten. Het Laatste Nieuws meldt dat het niet is uitgesloten dat Luckassen nog een jaar blijft bij Anderlecht, de club die hem het afgebroken seizoen al huurde. Ook dan zal de Belgische topclub diep in de buidel moeten tasten. PSV betaalde deze voetbaljaargang nog de helft van het salaris van de speler, maar dat is de Eredivisie-club in het nieuwe seizoen niet van plan.

Maandag meldde het Eindhovens Dagblad nog dat Anderlecht naar verwachting in eerste instantie circa twee miljoen euro willen betalen voor Luckassen. Voor De Jong zou dat geen reden zijn om akkoord te gaan, maar het zou wel een basis bieden om verder in gesprek te gaan. PSV is bereid om Luckassen van de hand te doen, maar alleen tegen een acceptabele prijs. Luckassen heeft zelf in een eerder interview al uitgesproken dat hij niet meer voor PSV wil spelen, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022.