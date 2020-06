Anwar El Ghazi ondergaat metamorfose: ‘Zonder spiermassa kwijt te raken’

De Premier League wordt vanavond om 19.00 uur hervat met een wedstrijd tussen Aston Villa en Sheffield United. Voor Anwar El Ghazi en zijn ploeggenoten zijn drie punten meer dan welkom in de strijd tegen degradatie. “Villa is écht een heel grote club en we móéten er gewoon voor zorgen dat we in de Premier League blijven. Het is ons geraden ook om niet te degraderen”, aldus de ex-Ajacied.

In aanloop naar de hervattin van de competitie heeft El Ghazi niet stilgezeten. Tijdens de coronacrisis heeft hij hard aan zichzelf gewerkt. “Ik ben tijdens de lockdown nog fitter geworden dan ik was”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Zonder spiermassa kwijt te raken. Mijn vetpercentage was tussen de tien en elf procent, nu tussen de acht en negen. Ik heb als een beest voor mezelf getraind en nóg beter op mijn eten kunnen letten dan normaal gesproken tijdens het seizoen. Dan eet je veel koolhydraten en vraagt je lichaam om snelle suikers. Die heb ik nu overgeslagen. En de ramadan (vastenmaand, red.) en de lockdown vielen ook nog eens samen, waardoor het afvallen verder werd versneld.”

Met nieuwe energie en een sterk lichaam wil El Ghazi er alles aan doen om met Aston Villa in de Premier League te blijven. Over zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in Engeland is hij tot dusver redelijk tevreden. “Met de nadruk op redelijk, want ik vind dat ik belangrijker moet worden”, benadrukt de buitenspeler. “In 25 duels heb ik 4 keer gescoord en 4 assists geleverd. Dat is bij een club die zo laag staat niet heel slecht. Ik geef mezelf een zesje.”

Aston Villa staat op de negentiende plaats, maar de situatie is allesbehalve uitzichtloos. “We staan nu nog twee punten onder de degradatiestreep, maar kunnen door een zege op Sheffield van de negentiende naar de zestiende plaats stijgen”, weet El Ghazi. Hij en zijn ploeggenoten zullen het tijdens de wedstrijden zonder de fans moeten bolwerken. “We zullen niet naar voren worden gestuwd, zullen het zonder twaalfde man moeten doen. De motivatie zal volledig uit onszelf moeten komen. Ik ben er klaar voor. Het is de komende weken do-or-die.”