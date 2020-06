Veel vragen na zege Barcelona: ‘Ansu Fati heeft alle reden om boos te zijn’

Doelpunten van Ansu Fati en Lionel Messi gaven dinsdagavond de doorslag in de misschien wel meest zakelijke wedstrijd van Barcelona dit seizoen: 2-0. De kranten in Spanje vragen zich na de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Leganés onder meer af hoeveel krediet Antoine Griezmann nog bij trainer Quique Setién heeft én of Fati genoegen blijft nemen met de huidige hiërarchie binnen de spelersgroep. Griezmann kwam ook tegen de nummer laatst van LaLiga amper in het verhaal voor en de statistieken van de wereldkampioen in de eerste helft waren veelzeggend. Barcelona verstuurde in totaal 505 passes en de Fransman was slechts bij 5 passes betrokken.

Marca vraagt zich openlijk af hoeveel geduld Fati nog heeft. “Alle reden voor Fati om boos te zijn”, zo merkt de meest populaire sportkrant van Spanje op. “Hij speelt weinig en Barcelona haalt alleen maar aanvallers sinds hij op de deur klopt. Trincao, Martin Braithwaite en wellicht ook nog Lautaro Martinez…Als hij inderdaad boos of niet tevreden is… hij heeft alle reden om dat te zijn. Ansu is zeventien jaar en probeert te bewijzen dat hij, onder gelijke omstandigheden, zonder meer een toegevoegde waarde is. Hij maakte vanavond (dinsdag, red.) zijn vijfde competitiegoal en het zijn altijd treffers die een wedstrijd openbreken. En dat heeft in een team met Lionel Messi en Griezmann een dubbele waarde.”

“Fati krijgt echter niet dezelfde kansen”, zo stelt de Madrileense sportkrant, die niet snapt waarom de tiener na 54 minuten plaats moest maken voor Luis Suárez. “Natuurlijk heeft Fati niet de status van een Griezmann, maar het was niet eerlijk dat hij voor Suárez moest plaatsmaken. Wat een groot verschil tussen die twee. Hij staat nu op zes doelpunten in iets meer dan duizend minuten. Een ongepolijst juweel, maar wél eentje die speeltijd nodig heeft.” Marca stelt dat Griezmann ‘beschermd’ wordt door Setién. “Hij mocht blijven staan toen Suárez ging invielen en stond in de basiself ten koste van Braithwaite, die tegen zijn ex-collega’s speelde én tegen Real Mallorca scoorde.”

Griezmann kwam in de tweede helft tot scoren, maar de VAR constateerde buitenspel van Nelson Semedo voorafgaand aan de goal. “Zelfs op zo’n moment heeft Griezmann het geluk niet aan zijn zijde. Hij maakte wederom geen onderdeel uit van het spel en hij was opnieuw onzichtbaar voor zijn teamgenoten, ook al liep hij zich voortdurend vrij. Hij was niet alleen een eiland als ‘nummer negen’, ook aan de zijkanten liep hij er verloren bij.” Marca stelt dat Setién zijn belofte vooralsnog niet heeft ingelost. “Het doelpunt van Fati was het enige schot van Barcelona op doel in de eerste helft. De 2-0 zorgde voor een zucht van opluchting. Setién beloofde op de dag van zijn presentatie dat Barcelona goed voetbal zou gaan spelen, maar hij heeft zijn belofte nog altijd niet ingelost. Als Messi niet ten tonele verschijnt of Fati het niet op zijn heupen krijgt, dan heeft Barcelona het zichtbaar moeilijk.”

Persconferentie

Setién verdedigde op de persconferentie na afloop de verrichtingen van Griezmann en zijn beslissing om Fati door Suárez te vervangen. “Ansu had de voorbije weken wat klachten en vandaag heeft hij 45 minuten heel goed gespeeld”, legde de oefenmeester uit. “Hij heeft de score geopend. Ik ben heel blij met Ansu. Hij verricht veel werk in de defensie en dat helpt het team. Of ik Griezmann vond tegenvallen? Het is niet makkelijk om tegen een team te spelen dat centraal zo veel spelers heeft staan. Je moet dan héél scherp zijn om de ruimtes te kunnen vinden. Griezmann kan goed of minder goed in een wedstrijd zitten, maar aan zijn werkethiek ligt het niet. Hij is voor iedereen ontzettend belangrijk.”

Bij Sport wordt Fati als ‘het licht aan het einde van de tunnel’ omschreven: de Catalaanse sportkrant geeft de aanvaller een zeven en op dat gebied scoort alleen Messi, met een acht, hoger. “Hij kwam aanvankelijk veel in het spel voor. Eigenlijk zelfs meer dan Messi en dat is niet gebruikelijk. Leganés dwong Fati om aan de zijkant te spelen en dat kon hij niet helemaal uitbuiten, tot het moment dat hij met een precies schot de score opende.” Sport deelt Griezmann verrassenderwijs een zeven uit, al lijkt dat voornamelijk een beloning voor zijn noeste arbeid te zijn. “In de spits bleef hij zich maar bewegen en aanbieden, met of zonder bal. Griezmann moet wellicht wat meer de ruimtes ingaan of zoeken, maar niemand kan hem verwijten dat hij niet zijn best doet. Hij was zelfs degene die het meeste gevaar creëerde, totdat Messi zei ‘tot hier en niet verder’ en besloot om in de spits te gaan staan om Leganés het leven zuur te maken.”

Klein, groot kind

Chef-redacteur Toni Frieros van Sport beaamt dat Griezmann veel werk verzette en in verdedigend opzicht een bijdrage leverde. “Maar hij moet méér bieden, véél meer. Zelfs Riqui Puig, in slechts vijftien minuten, zorgde voor meer gevaar dan hij”, doelt hij op de voor Arthur ingevallen middenvelder. Bij AS is men zeer lovend over Fati: ‘Hij is, zonder twijfel, een uitverkorene. De jeugdspeler liet, na een goed begin van Leganés, wederom zien dat hij tot grote dingen in staat is toen hij Barcelona te hulp schoot. Wie Fati in zijn team heeft, heeft een schat in zijn team.” De Madrileense krant maakt zich tegelijkertijd zorgen over Griezmann. “Zijn spel is zorgwekkend. Het is heel goed dat Setién hem beschermt, maar de aanvaller loopt er letterlijk verloren bij. Hij biedt geen offensieve oplossingen en hij is zeer traag in zijn handelingen. Als hij geen vorderingen maakt, zal hij vanzelf merken dat hij in de pikorde door Fati of Braithwaite is gepasseerd.”

Mundo Deportivo noemt Fati ‘de kroonprins van de belangrijke doelpunten’. “Hij opende de score tegen Leganés en eerder zorgde hij al voor een oplossing in de duels met Osasuna, Valencia, Levante en Internazionale. Ansu is een groot kind. Leganés sloot alle toegangswegen richting het doel, maar de intelligentie van Ansu is bovennatuurlijk en de eerste mogelijkheid was meteen raak.” Josep Artells, adjunct-directeur van de Catalaanse krant, snapt de interesse van Manchester United in Fati én de afwijzing van Barcelona wel. “Het is niet verrassend dat Manchester United in Fati ‘een Kylian Mbappé’ ziet om de wederopstanding van de club te leiden en vorm te geven. Hij is een kleine, grote voetballer die bij elke topclub in beeld is omdat hij anders is, kwaliteiten heeft en zeer natuurlijk overkomt in zijn doen en laten, zowel binnen als buiten de lijnen.”

Ernesto Valverde 2.0

Ook op sociale media is er de nodige verontwaardiging over de keuze om Fati naar de kant te halen, ondanks de vermeende klachten die Setién na afloop onthulde. “Griezmann blijft op het veld staan, ondanks de wedstrijd die hij speelt? Vooruit, laten we Ansu wisselen. Dat is het makkelijkste. Een grote TELEURSTELLING (tenzij hij klachten heeft)”, zo twitterde Gerard Romero, een van de meest populaire journalisten van Spanje met bijna 200.000 volgers. RadioBarça, een account met ruim 60.000 volgers, suggereerde gekscherend dat Iván Rakitic heel de wedstrijd zou spelen, waarop weer werd geantwoord dat Setién ‘een Ernesto Valverde 2.0’ is. Ook ‘Mister Seitán’ heeft zo zijn bedenkingen. ‘Ernesto Setién… Het heden is verontrustend, de toekomst somber. Heel somber.”