Huntelaar liet twee clubs in Nederland links liggen met keuze voor Ajax

Klaas-Jan Huntelaar verlengde zijn aflopende contract bij Ajax maandag met een jaar en kondigde aan zijn loopbaan in Amsterdam te willen afsluiten. De routinier had echter andere opties: volgens Voetbal International hoopten twee van zijn oude clubs in de Eredivisie, sc Heerenveen en De Graafschap, op een rentree van Huntelaar. De Graafschap maakt er in ieder geval geen geheim van dat het de spits graag weer in de armen zou sluiten.

Toen Ajax maandag de contractverlenging van Huntelaar bekendmaakte, reageerde De Graafschap via een tweet: "Dan wachten wi-j toch nog een jaor. #theHuntisSuperboer." De 76-voudig international van Oranje speelde tussen 1994 en 2000 in de jeugd van De Graafschap, alvorens over te stappen naar PSV. Die club verhuurde hem in 2003 aan De Graafschap, zonder veel succes. De Doetinchemmers koesteren nog altijd hoop op een rentree, wat ook geldt voor Heerenveen. In april schreef Voetbal International nog dat de Friezen er 'alles' aan deden om Huntelaar, die tussen 2004 en 2006 in het Abe Lenstra Stadion speelde, terug te halen.

"Je krijgt er wel wat van mee", beaamt Huntelaar dinsdag via de officiële kanalen van Ajax. "Dat zijn mooie clubs bij wie ik een verleden heb en waar ik ook wat mee heb, maar voor mij was het eigenlijk wel snel duidelijk." Huntelaar erkent dat er 'wel wat clubs' interesse toonde, maar zegt dat hij het liefst bij Ajax wilde blijven. Stoppen was voor hem uiteindelijk geen optie, ondanks dat hij in augustus 37 jaar wordt. "Ik voel me goed en denk nog steeds van waarde te kunnen zijn voor Ajax. En dat wil ik laten zien."

Het is sterk de vraag of Huntelaar nog zal terugkeren bij een van zijn oude clubs, want hij vertelde maandag zijn loopbaan bij Ajax te willen afsluiten. "Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen", zei Huntelaar. "Ik voel me fit, ik kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en gesproken met de trainer en met Marc Overmars. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed. Dus ik ben blij dat we nog een jaar doorgaan."