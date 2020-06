Bayern München prolongeert landstitel en vergroot zorgen Werder

Bayern München heeft dinsdagavond voor het achtste seizoen op rij de landstitel in Duitsland gewonnen: nummer dertig in de clubhistorie. Het team van trainer Hansi Flick stapte bij Werder Bremen als winnaar van het veld en kan zodoende niet meer door Borussia Dortmund, dat woensdag thuis tegen FSV Mainz 05 speelt, worden achterhaald: 0-1. Robert Lewandowski maakte de enige treffer in het Weserstadion. Het verschil tussen de nummers een en twee bedraagt tien punten: 76 om 66. De nederlaag komt Werder bijzonder ongelegen in de strijd tegen degradatie.

Bayern was na de eerste helft, waarin de regen met bakken uit de hemel viel, reeds auf Meisterkurs. De voordelige marge na 45 minuten was weliswaar niet onverdiend, maar het team van Flick mocht zich tegelijkertijd ook gelukkig prijzen. Het moedige Werder hield immers goed tegen en had ook mogelijkheden om aan de leiding te gaan, terwijl Bayern van geluk mocht spreken dat men de rust met elf man haalde. Alphonso Davies trapte na negentien minuten spelen ogenschijnlijk na jegens Leonardo Bittencourt, maar Harald Osmers trok slechts geel en de VAR zag geen reden om in actie te komen.

Werder, met Davy Klaassen in de basis, had een minuut eerder een goede kans om op 1-0 te komen. De inzet van Maximilian Eggestein ging echter een paar centimeter naast het doel van Manuel Neuer. Ook Theodor Gebre Selassie en Klaassen hadden het vizier niet op scherp staan. Een fraai doelpunt bracht het duel vlak voor rust uit balans. Een pass van Jerome Boateng over de defensie van Werder werd door Lewandowski met de borst aangenomen, waarna hij de bal diagonaal achter Jiri Pavlenka schoot: 0-1.

Bayern begon aanvankelijk betrekkelijk rustig aan de tweede helft, maar al snel maakte der Rekordmeister de dienst uit. Uiteindelijk moest de ploeg van Flick alsnog met tien man de prolongatie van de landstitel veiligstellen: Davies kreeg in de 79e minuut zijn tweede gele kaart voor het belemmeren van Milos Veljkovic. Met Lucas Hernández in de plaats van Serge Gnabry bouwde Bayern wat meer defensieve zekerheid in, maar het was uiteindelijk aan Neuer te danken dat het 0-1 bleef. Hij verhinderde in de slotfase dat invaller Claudio Pizarro een kopbal van Yuya Osako over de doellijn werkte. Klaassen werd enkele minuten voor tijd vervangen door Nicklas Füllkrug; Joshua Zirkzee bleef negentig minuten op de bank.

Werder wacht af of FSV Mainz 05 en Fortuna Düsseldorf, de voornaamste concurrenten, woensdagavond eveneens verliezen als men bij respectievelijk Borussia Dortmund en RB Leipzig op bezoek gaat. De zestiende plek, die recht geeft op promotie/degradatieduels behoort nu op basis van doelsaldo toe aan Fortuna Düsseldorf. Bayern sluit het Bundesliga-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen SC Freiburg en een uitduel met VfL Wolfsburg. Op 4 juli wacht de finale van het toernooi om de DFB Pokal tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.