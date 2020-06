Emre Belözoglu (39) tiert opnieuw langs de zijlijn; halve omhaal van Türuç

Trabzonspor heeft zich geplaatst voor de finale van de het Turkse bekertoernooi. In maart won de Storm van de Zwarte Zee al met 2-1 van Fenerbahçe in het eerste onderlinge halvefinaleduel en dinsdagavond volgde een 1-3 zege in de uitwedstrijd. Trabzonspor, dat de beker in 2010 voor het laatst won, zal Alanyaspor of Antalyaspor treffen in de eindstrijd van volgende maand. Namens Fenerbahçe scoorde Deniz Türüç fraai, maar mede door een dubbelslag van Alexander Sörloth was dat niet voldoende.

Tijdens de eerste ontmoeting in maart opende Sörloth de score en ditmaal deed hij hetzelfde. De ex-spits van FC Groningen had echter aanzienlijk minder tijd nodig dan drie maanden geleden: al in de zesde minuut bracht hij Trabzonspor op voorsprong. Vanaf het middenveld verstuurde Caleb Ekuban een splijtende lange pass richting de aanvaller, die ontsnapte aan de buitenspelval en plots voor het doel stond. Verdediger Serdar Aziz probeerde zijn schot nog te blokkeren, maar juist via zijn been werd doelman Altay Bayindir verschalkt: 0-1.

Niet veel later in de eerste helft liepen de gemoederen hoog op. Wisselspeler Emre Belözoglu raakte in de clinch met de wedstrijdleiding en kreeg van scheidsrechter Cüneyt Çakir een gele kaart voor zijn aanmerkingen. Vervolgens leek hij een woordenwisseling met Sörloth te hebben en keerde Çakir terug aan de zijlijn om Belözoglu zijn tweede gele kaart toe te kennen. Het verbale gevecht tussen Belözoglu en Sörloth ging nog even door; laatstgenoemde gebaarde met zijn handen dat de 39-jarige routinier van Fenerbahçe zijn mond moest houden. Het was opmerkelijk dat Emre zich opnieuw liet gaan langs de zijlijn, nadat hij vrijdag al met een stoel gooide toen Ozan Tufan een rode kaart kreeg in het duel met Kayserispor (2-1 nederlaag).

Sörloth ontving zelf geel voor zijn aandeel in de ruzie. Zes minuten voor tijd leek de spits aanspraak te maken op een penalty, toen hij aan de rand van het strafschopgebied werd gevloerd door Nabil Dirar, maar Çakir greep niet in. Drie minuten later was het raak aan de overzijde: Türüç kwam met een halve omhaal fraai tot scoren na een voorzet van Hasan Ali Kaldirim vanaf de linkerflank. Na een uur kwam Ferdi Kadioglu binnen de lijnen bij Fenerbahçe, maar ondanks vijf nieuwkomers in de tweede helft bleef een comeback uit. Trabzonspor besliste de halve finale in minuut 82, na opnieuw een doelpunt van Sörloth. Hij counterde samen met Caleb Ekuban richting het vijandelijke doel, werd bediend door zijn ploeggenoot en kon in een leeg doel afronden: 1-2. In de blessuretijd bepaalde Filip Novak de eindstand.