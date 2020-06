Zeldzame plek op de bank voor Frenkie de Jong bij Barcelona

Frenkie de Jong begint dinsdagavond vanaf 22.00 uur op de bank bij Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Leganés. De middenvelder had een basisplaats in elf van de laatste twaalf officiële wedstrijden van zijn ploeg, maar ditmaal opteert trainer Quique Setién voor een middenrif met Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arthur Melo. De opvallendste naam in de basiself is die van Ansu Fati: de aanvaller begon op 15 februari, in de thuiswedstrijd tegen Getafe (2-1 zege) voor het laatst vanaf de aftrap.

De Jong kampt met lichte fysieke klachten: hij kan spelen, maar wordt gespaard door zijn trainer. Setién voert de nodige wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Real Mallorca (0-4 zege) van zaterdag. Zo blijven achterin Gerard Piqué en Sergi Roberto staan; Jordi Alba en Ronald Araújo keren niet terug in de basiself en worden vervangen door Clément Lenglet en Júnior Firpo. Het middenrif bestond in Mallorca uit Arturo Vidal, Busquets en De Jong, maar enkel Busquets behoudt zijn basisplek.

Voorin wordt in mindere mate gerouleerd door Setién. Lionel Messi en Antoine Griezmann hebben opnieuw een basisplek. Maar waar Messi tegen Mallorca vanuit de punt opereerde, verhuist hij nu naar de rechterflank. Fati neemt immers plaats in het centrum van de voorhoede, wat ten koste gaat van Martin Braithwaite. Barcelona neemt het vrijdag alweer op tegen Sevilla en mogelijk wil Setién de krachten sparen voor die lastige uitwedstrijd. Zo lijkt hij het beter te vinden om De Jong rust te gunnen, nadat de middenvelder tegen Mallorca zelf om een wissel vroeg.

De Oranje-international stond zondag tijdens de uitlooptraining alweer op het veld en werd daarom opgenomen in de wedstrijdselectie. Spaanse media wisten al wel te melden dat een plek op de bank tegen Leganés denkbaar was. Barcelona ontvangt de nummer negentien van LaLiga dinsdagavond in het eigen Camp Nou. Titelconcurrent Real Madrid, dat een achterstand van twee punten heeft, neemt het donderdagavond op tegen Valencia.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Júnior Firpo; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Fati, Griezmann

Opstelling Leganés: Cuéllar; Bustinza, Awaziem, Tarín, Jonathan Silva; Roque Mesa, Recio, Eraso, Ruibal, Rubén Pérez; Guerrero.