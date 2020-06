Gattuso verklaart Lozano de oorlog: ‘Ik sta niet toe dat iemand dat verziekt'

De relatie tussen Gennaro Gattuso en Hirving Lozano bij Napoli lijkt niet meer te lijmen. De trainer van de Serie A-club erkent dat hij de aanvaller van de training heeft weggestuurd, maar daar had hij naar eigen zeggen alle reden toe. Het heeft er definitief alle schijn van dat de ex-speler van onder meer PSV de komende duels evenmin in actie zal komen, terwijl enkele Italiaanse media er zelfs van overtuigd zijn dat de Mexicaans international zijn laatste duel voor i Partenopei al heeft gespeeld.

Gattuso was inderdaad ontevreden over de gebrekkige inzet en apathische houding van Lozano op de maandagtraining, zo erkent de trainer dinsdag in gesprek met Rai Sport. “Wie moe is, wie geen zin heeft en wie mentaal niet scherp is, kan in de kleedkamer blijven”, blikt de voormalig Italiaans international terug op het incident op het trainingsveld. “Het maakt niet uit als je een dag verliest. Maar de spelers weten dat als je op het veld staat, en ik fluit, dat je duizend procent moet geven.”

“Ik sta niet toe dat iemand de training of wat dan ook verziekt, van niemand sta ik dat toe”, benadrukte Gattuso. Lozano maakte vorig jaar zomer de overstap van PSV naar Napoli, voor een recordbedrag van 42 miljoen euro, maar komt bij de Serie A-club minder aan spelen toe dan beide partijen aanvankelijk in gedachten hadden. Zeker na het vertrek van Carlo Ancelotti en de intrede van Gattuso in december krijgt Lozano beduidend minder speelminuten.

Top 10 goals: Hirving Lozano

Tot op heden staat de teller van Lozano op slechts 1190 speelminuten, 3 goals en 2 assists voor Napoli. Afgelopen zaterdag zat de vleugelspeler tijdens de halve finale van de Coppa Italia tegen Internazionale negentig minuten op de bank en de verwachting is dat hij in de eindstrijd van de beker tegen Juventus woensdagavond eveneens niet aan spelen zal toekomen.

Lozano ligt tot medio 2024 vast in het Stadio San Paolo. Diverse clubs werden in het verleden gelinkt aan Lozano, waaronder Manchester United en het Everton van Ancelotti. Italiaanse media gaven eerder aan dat Napoli een vraagprijs van circa vijftig miljoen euro hanteert, maar de kans is groot dat men met een lager bedrag akkoord moet gaan om de 39-voudig international uit te kunnen zwaaien.