Van Aanholt scoort 90.000 likes in nieuw twittergevecht met Katie Hopkins

Patrick van Aanholt heeft zich via sociale media opnieuw tegen televisiepersoonlijkheid Katie Hopkins gekeerd. De verdediger van Crystal Palace en het Nederlands elftal neemt het dinsdag in een tweet op voor Marcus Rashford, nadat de aanvaller van Manchester United door Hopkins werd bekritiseerd voor zijn initiatief om weer vouchers voor gratis maaltijden uit te delen aan schoolgaande kinderen uit arme gezinnen.

De Britse premier Boris Johnson maakte onlangs een einde aan het uitdelen van vouchers aan kansarme kinderen uit het Verenigd Koninkrijk. Mede door de inspanningen van Rashford maakte de regering echter een ommezwaai; de 22-jarige spits, die in zijn jeugdjaren zelf afhankelijk was van gratis verstrekt eten en voedselbanken, schreef maandag een open brief aan alle parlementsleden om zijn ervaringen te delen en de international van Engeland deed tevens via Twitter de oproep aan zijn volgers om lokale politici te taggen.

Dinsdag kondigde Johnson aan dat arme kinderen in de zomervakantie, die zes weken duurt, alsnog gratis maaltijden kunnen afhalen. De speciale zomercampagne omtrent het uitdelen van gratis voedsel kost de Britse regering volgens Sky Sports omgerekend 135 miljoen euro. Hopkins vindt echter niet dat het plan met belastinggeld gefinancierd moet worden. "Lieve Marcus Rashford: vind je niet dat vrouwen eerst moeten nadenken over hoe ze hun kind te eten gaan geven, voordat ze besluiten een kind te nemen? Ik wil niet betalen om kinderen van anderen te ten te geven. Jij mag het best doen. Bedankt, Katie Hopkins."

He's done more for this country in 24hours than you have your entire life ?? bow before a king ??????? https://t.co/T9uMUVrVK0 — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) June 16, 2020

Rashford heeft zelf niet gereageerd op die tweet, maar Van Aanholt doet dat wel. "Hij heeft in 24 uur tijd meer voor dit land betekend dan jij in je hele leven. Buig voor een koning", schrijft de back, wiens tweet op het moment van schrijven bijna 90.000 likes vergaarde. De tweet van Hopkins was een stuk minder populair met circa 9500 likes. De columniste annex mediapersoonlijkheid deelt geregeld controversiële meningen via sociale media: ze gaf recent aan dat ‘moslims graag hun eigen moeders verkrachten’, noemde ze Greta Thunberg ‘een autistische trut’ en ze publiceerde woensdag een tweet met #whiteoutwednesday als hashtag.

Die laatste tweet zorgde ervoor dat Hopkins en Van Aanholt vorige week ook al met elkaar in de clinch raakten. Ze schreef: “Vandaag is het #whiteoutwednesday. Ik zal spoedig een foto van mijn reet laten zien. Bedankt.” De tweet van de columniste van diverse Britse kranten viel Van Aanholt op, al zal hij ook met een schuin oog naar haar eerdere publicaties hebben gekeken. “Ik weet niet wie zij is, maar WOW…2020 needs to cancel you”, schreef hij donderdagavond.

Als reactie op de campagne van Rashford plaatste Hopkins dinsdag tevens een bewerkte foto van zichzelf in het shirt van Manchester City, terwijl ze duelleert met Rashford. De insinuatie is daarbij dat ze vanwege Rashford voortaan de aartsrivaal steunt. "I look hot in blue. Just saying", schreef ze. Manchester City gaat daar echter niet in mee: de club betuigt juist steun aan Rashford. "Not in our blue. Just saying! #WellDoneMarcus", tweeten the Citizens als reactie op Hopkins. Op die tweet reageert Rashford wél persoonlijk. "A city united", schrijft hij.