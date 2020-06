Ruime nederlaag van Weghorst betekent slecht nieuws voor Bosz

Borussia Mönchengladbach heeft dinsdagavond een ruime overwinning geboekt. Het team van Marco Rose was in eigen huis met 3-0 te sterk voor VfL Wolfsburg, dat daarmee de zesde plaats én het bijbehorende Europa League-ticket op het spel zet. De voorsprong op nummer zeven TSG Hoffenheim bedraagt slechts drie punten mét een duel meer gespeeld. Borussia Mönchengladbach staat nu vierde, een plek die recht geeft op deelname aan de Champions League, en wacht af wat Bayer Leverkusen woensdag doet.

Borussia Mönchengladbach legde in de eerste 45 minuten de basis voor de zege. De ruststand van 2-0 was zeker verdiend te noemen, daar Wolfsburg in aanvallend opzicht niks klaar kon maken en defensief gezien een wankele indruk maakte. Bij die Fohlen ontbrak weliswaar zowel Marcus Thuram als Alessane Pléa om divers blessureleed, maar Jonas Hoffman vestigde met een Doppelpack alle aandacht op zich.

Na tien minuten keek Wolfsburg, met clubtopscorer Wout Weghorst in de punt van de aanval, al tegen een achterstand aan: Breel Embolo gaf de bal op het juiste moment aan Hoffman, die het leer vervolgens koeltjes achter Koen Casteels in de linkerhoek mikte. Twintig minuten later sloeg de aanvaller opnieuw toe. Lars Stindl bezorgde de bal met het hoofd bij Matthias Ginter, die het leer ter hoogte van de strafschopstip breed legde op Hoffman. Casteels zag de bal van dichtbij weer in de linkerhoek verdwijnen: 2-0.

In de tweede helft liep het team van Rose verder uit. Wolfsburg leed tot tweemaal toe balverlies op eigen helft en het was uiteindelijk Stindl die de bal op aangeven van Ibrahima Traoré in de korte hoek schoot: 3-0. Meer goals vielen er niet in Borussia-Park, waar Weghorst nog een gele kaart voor een charge op Stefan Lainer kreeg. Wolfsburg speelt over vier dagen bij het dolende Schalke 04 en sluit het seizoen op 27 juni af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München, dat waarschijnlijk dan al de landstitel heeft geprolongeerd.

Bayer Leverkusen heeft twee punten minder dan Borussia Mönchengladbach en speelt woensdagavond in eigen huis tegen 1. FC Köln, dat nog niet verzekerd is van lijfsbehoud. Daarna staan nog een uitduel met Hertha BSC en een thuisduel met FSV Mainz 05 op het programma. Borussia Mönchengladbach heeft nog een uitduel met SC Paderborn 07 en een thuiswedstrijd tegen Hertha BSC voor de boeg.