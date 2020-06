Ajax reageert met ‘echt een onwijs mooie actie’ op Groningse studenten

Ajax heeft dinsdag op ludieke wijze gereageerd op de claim die zeven voormalige bestuursleden van de studentenvoetbalvereniging Forward maakten over het nieuwe uitshirt van de Amsterdammers. Het shirt heeft qua kleur en opmaak veel weg van de lustrumpakken die de studenten twee jaar geleden lieten ontwerpen om het 115-jarig bestaan te vieren. Marnix Feikens van Forward sprak met een glimlach van 'je reinste plagiaat' en dat is Ajax niet ontgaan.

Het shirt van Forward was op zijn beurt geïnspireerd door het shirt waarmee Oranje het EK 1988 won. Bij het ontwerpen van de lustrumpakken koos de vereniging voor het EK 1988 als thema. Een grafisch ontwerper bracht uiteindelijk de pakken tot stand. “Zo kwamen we op het tenue van het Nederlands elftal in 1988, maar dan in de clubkleuren van Forward”, verklaarde Feikens namens Forward aan RTV Noord. "Wat onze eerste reactie was? Dat heeft Ajax goed van ons afgekeken."

De nummer één van het voorbije Eredivisie-seizoen heeft een 'goedmakertje' opgestuurd naar het clubgebouw van Forward, zo verklapt Ajax via Twitter. Op een foto die door de club wordt gedeeld is te zien dat Ajax twee dozen bier, vijf nieuwe ballen en de nodige Ajax-shirts heeft opgestuurd naar Groningen. Bovendien is het veelbesproken Ajax-uitshirt ingelijst opgehangen aan de muur, maar met 'GSAVV Forward' als opdruk en oprichtingsjaar 1903 als rugnummer. Tegenover Voetbalzone spreekt Forward van 'echt een onwijs mooie actie'. "Dit hadden wij niet verwacht en zo zie je maar weer wat voor geweldige club Ajax is."

Geacht bestuur @GSAVVForward, In jullie clubgebouw wacht een goedmakertje voor het ‘reinste plagiaat’ ?? Three Cheers, Edwin pic.twitter.com/sMLp9gO0ti — AFC Ajax (@AFCAjax) June 16, 2020

Op Instagram schrijft Forward: "Dit maakt het plagiaat meer dan goed. Wij komen binnenkort bij jullie langs voor een verrassing!" Het Dagblad van het Noorden spreekt met een knipoog van een 'inbraak' die Ajax heeft gepleegd in het clubgebouw van de studentenclub. Zonder dat Forward ervan op de hoogte was, reisde aan afvaardiging van de club af naar sportpark Zernike. Met hulp van buitenaf wist de Ajax-delegatie het clubhuis van Forward binnen te dringen en werd het shirt ingelijst aan de muur. Volgens de krant wilde algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax eigenlijk het bestuur van Forward ontmoeten in het clubhuis. Hij stuurde een berichtje van Instagram, maar kreeg geen reactie. Daarop besloot hij een brief te schrijven. De tweet van Ajax wordt eveneens ondertekend door Van der Sar: 'Three cheers, Erwin'.

In de brief schrijft Van der Sar dat het hem deugd doet om te zien dat er ook in Groningen wordt gesproken over het nieuwe uittenue van Ajax. "Daarnaast kunnen wij niet ontkennen noch bevestigen dat wij jullie prachtige lustrumpakken hebben gebruikt als inspiratie voor ons nieuwe uittenue", knipoogt Van der Sar. "Het is namelijk wel of juist geen toeval dat een oud-speler van jullie club bij ons verantwoordelijk is voor het account adidas en samen met mij zitting heeft in de projectgroep waar wij de shirtontwerpen van adidas bespreken. Als je daarnaast ook nog weet dat het ontwerpproces van een nieuw shirt (van de eerste schets tot de introductie in de winkel) 22 maanden duurt, dan is het inderdaad een simpel rekensommetje om terug te rekenen wanneer de inspiratie misschien is opgedaan. Inderdaad, voorjaar 2018..."

"Onze partner adidas heeft de foto van het bestuur 2018 in de Euroborg ook gezien en gelezen dat jullie het adidas-shirt uit 1988 als inspiratie hebben gebruikt. Hiermee bekennen jullie indirect zelf plagiaat te hebben gepleegd. Na een zeer kort overleg heeft adidas echter besloten geen rechtszaak tegen jullie aan te spannen. Sterker nog, namens adidas mogen wij jullie adidasballen aanbieden. Daarnaast hebben we jullie kantine een klein beetje opgeknapt en dankzij BUD (biermerk en partner van Ajax, red.) jullie biervoorraad een beetje aangevuld", aldus Van der Sar, die de club tot slot veel succes wenst in het komende seizoen.