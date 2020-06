Veel reacties op nieuwe tattoo Noa Lang en nieuw kapsel Dolberg

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Noa Lang heeft sinds kort een nieuwe tatoeage in zijn nek. Het plaatje werd dinsdag onder de aandacht gebracht door het Twitter-account van Ajax en riep op social media de nodige reacties op.





OGC Nice trainde deze week weer voor het eerst sinds de coronacrisis. Kasper Dolberg verraste: de voormalig Ajacied heeft zijn lange lokken namelijk ingeruild voor een korte coupe.





Eloy Room beleefde dinsdag een emotioneel moment. De doelman van Columbus Crew keert namelijk weer terug naar de Verenigde Staten om de Major League Soccer te hervatten. Hij zal zijn gezinnetje achterlaten vanwege de coronasituatie in Amerika.





Urby Emanuelson vierde dinsdag zijn 34ste verjaardag; Warner Hahn en Mohamed Salah waren maandag al jarig. Ook Steven Gerrard had reden voor een feestje: hij trouwde exact dertien jaar geleden met zijn Alex.





Issam El Maach, afgelopen seizoen reservedoelman van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, toonde dinsdag zijn imposante lijf op Instagram.





Diverse sterren van Paris Saint-Germain genoten de afgelopen dagen volop van hun vakantie.





Lukas Podolski won afgelopen weekend met Antalyaspor bij Besiktas. Het leven lacht de Duitse vedette toe in Turkije.