BILD: Tienertalent kiest voor Bayern München en wekt woede van PSG

Tanguy Kouassi vervolgt zijn nog prille loopbaan bij Bayern München, zo verzekeren BILD en RMC Sport dinsdagavond. De achttienjarige verdediger, die weigerachtig stond tegenover het ondertekenen van een professioneel contract met Paris Saint-Germain, is naar verluidt een contract tot de zomer van 2025 met der Rekordmeister overeengekomen. De verwachting is dat Bayern de komst van de Frans jeugdinternational na de titelprolongatie bekend zal maken.

Tal van clubs werden de voorbije zes maanden met Kouassi in verband gebracht: onder meer Manchester City, RB Leipzig, Barcelona, Borussia Dortmund, AC Milan en vandaag op de valreep ook nog Stade Rennes. Hoewel Bayern volgens BILD de strijd om de handtekening mede om het aantrekkelijke bedrag aan tekengeld heeft gewonnen, stelt RMC Sport dat Kouassi vooral uit was op stabiliteit. De tiener zou van mening zijn dat Bayern in dat opzicht de beste randvoorwaarden kan bieden.

Kouassi weigerde een professioneel contract met PSG te ondertekenen en dat leidde tot een curieuze situatie. Hij maakte in december 2019 in het Ligue 1-duel met Montpellier (1-3) nota bene als basiskracht, met een jeugdcontract, zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Vier dagen later verscheen hij wederom aan het startsignaal, in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray (5-0). In totaal kwam hij in het abrupt afgebroken seizoen tot dertien duels in alle competities.

Kouassi sprak eind vorig jaar met een delegatie van Manchester City, maar stond tegelijkertijd ook welwillend tegenover een overstap naar RB Leipzig. Duitse media stelden destijds dat de Frans jeugdinternational, die vorig jaar meedeed aan het WK Onder-17 in Brazilië en in de troostfinale met 1-3 van Nederland won, in de zomer een bezoek aan de club uit Leipzig bracht en onder indruk raakte van de faciliteiten van die Rote Bullen. Het lijkt er echter op dat Bayern de strijd om zijn handtekening heeft gewonnen.

Fabrizio Romano, journalist van onder meer the Guardian en Sky, verzekert dat de beslissing van Kouassi niet in goede aarde is gevallen bij PSG. "De bestuurders van PSG zijn woedend", zo verzekert hij. Technisch directeur Hasan Salihamidzic zei in april dat Bayern zich in de zomer wil(de) verzekeren met 'een toptalent' en 'een internationale sterspeler' en dat ging destijds volgens Kicker om Kouassi en Leroy Sané. Het tijdschrift verzekerde dat Bayern op zoek was naar een centrale verdediger die ook als 'zes' kon spelen en dat is een kwaliteit waarover Kouassi beschikt.

PSG verloor de laatste jaren tal van zelf opgeleide talenten die ervoor kozen om transfervrij te vertrekken of op de valreep verkocht te worden. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (RB Leipzig) en Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) spelen in Duitsland, terwijl Stanley Nsoki (OGC Nice), Timothy Weah (Lille), Arthur Zagre (AS Monaco), Yacine Adli (Girondins Bordeaux) en Jonathan Ikoné (Lille) elders in Frankrijk hun geluk beproefden.