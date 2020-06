Forza Sports Group reageert: ‘Feyenoord is een geweldige uitdaging’

Mark Diemers vervolgt zijn carrière definitief bij Feyenoord. De medische keuring van de middenvelder bij de Rotterdamse club zal hoogstwaarschijnlijk vanaf woensdag plaatsvinden. “Mark heeft er lang en goed over nagedacht, waarna de keuze op Feyenoord viel”, laat Tim Vrouwe, manager van de speler namens Forza Sports Group (FSG), aan Voetbal International weten. “Het is een geweldige uitdaging voor hem om bij een grote club als Feyenoord te slagen.”

"Het feit dat Dick Advocaat hem zo graag wil hebben, is een groot compliment voor Mark. Hij heeft er hard voor moeten werken en met zijn goede spel in de voorbije jaren de interesse zelf afgedwongen", benadrukt Vrouwe. Diemers had in eerste instantie een principeakkoord met FC Groningen, maar nadat Feyenoord de interesse concretiseerde, bedacht de middenvelder zich. Na de medische keuring zal Diemers, die nog een contract voor een jaar met Fortuna Sittard heeft, zich tot de zomer van 2023 aan Feyenoord verbinden.

"FC Groningen was zeker een goede optie", erkent Vrouwe. "En we hebben weken geprobeerd om tot een akkoord te komen met alle partijen maar op het moment dat Feyenoord belde was deze er nog niet. Afgelopen week hebben we daarom om tafel gezeten met beide clubs. Dit waren goede gesprekken. Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling bij FC Groningen, maar het was fijn om van ze te horen dat ze uiteindelijk ook begrip voor de situatie hebben en ze waarderen het feit dat Mark het open gecommuniceerd heeft. Ik ben blij voor hem dat er duidelijkheid is en ik weet dat Mark niet kan wachten om bij Feyenoord te beginnen."

Advocaat zal Diemers met open armen verwelkomen. Yassin Ayoub, Liam Kelly, Renato Tapia en Oguzhan Özyakup zijn immers om uiteenlopende redenen uit Rotterdam vertrokken, terwijl Leroy Fer zijn aflopende contract nog altijd niet heeft verlengd en het maar de vraag is of Orkun Kökcü nog lang op de Rotterdamse loonlijst zal blijven staan. Met Diemers, die indruk maakte op Advocaat in de onderlinge ontmoetingen tussen Feyenoord en Fortuna Sittard, denkt Advocaat veel meer mogelijkheden te hebben.

Diemers moet de eerste aankoop worden van Feyenoord voor volgend seizoen. De nummer drie van het voorbije Eredivisie-seizoen greep onlangs naast de komst van de bijna transfervrije Bryan Linssen van Vitesse, die de onderhandelingen staakte na een in zijn ogen slechte eerste aanbieding. Diemers speelt sinds de zomer van 2018 in Sittard. De voormalig jeugdinternational maakte sindsdien in 67 officiële wedstrijden 16 doelpunten en leverde 17 assists.