'Havertz wil landgenoot achterna en zet zinnen op droomtransfer naar Spanje’

Kai Havertz heeft zijn zinnen gezet op een transfer richting Real Madrid, zo weet Sportbuzzer dinsdag te melden. Een eerste bod van de Spaanse grootmacht op de spelmaker is naar verluidt echter afgewezen door Bayer Leverkusen, al is het exacte bedrag niet wereldkundig gemaakt. De nummer vier in de Bundesliga verlangt minimaal honderd miljoen euro voor Havertz, die in Duitsland nog twee seizoenen vastligt.

Volgens bovengenoemd medium weet zowel Real als het management van Havertz dat Leverkusen niet van plan is om de vraagprijs op korte termijn naar beneden te brengen. Daarnaast wordt benadrukt dat het bestuur van de Koninklijke twee niet nader genoemde spelers wil betrekken in een deal voor Havertz, maar dat Leverkusen deze constructie niet ziet zitten. Het is nog niet bekend of Real een nieuw bod op de aanvallende middenvelder in overweging neemt.

Sportbuzzer brengt tevens naar voren dat Havertz al jaren een groot bewonderaar is van Toni Kroos, die in 2014 bij Real terechtkwam en al jaren een vaste waarde is op het middenveld. De zevenvoudig international van Duitsland hoopt in de toekomst het voorbeeld te volgen van zijn landgenoot. Havertz wordt naar verluidt gezien als de opvolger op de lange termijn van Luka Modric, die in september 35 wordt en in de herfst van zijn loopbaan is aanbeland.

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich is er naar verluidt ook veel aan gelegen om Havertz binnen te halen. De steenrijke zakenman, die niet opziet tegen de transfersom van honderd miljoen euro, zou zelfs al telefonisch contact hebben gehad met de begeerde middenvelder om zijn plannen uit de doeken te doen. Havertz, tevens genoemd bij Bayern München, Barcelona en Manchester United, zou echter LaLiga verkiezen boven een overgang richting de Premier League.