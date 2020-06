Wesley Sneijder komt terecht in berucht rijtje na ruzie met F-Side

Wesley Sneijder is een van de beste voetballers die Ajax ooit wist op te leiden. De oud-middenvelder vertrok via de voordeur toen hij in 2007 voor 27 miljoen euro verkocht werd aan Real Madrid. Nadat hij een punt zette achter zijn voetbalcarrière identificeerde hij zich echter steeds meer met het uit zijn geboortestad afkomstige FC Utrecht. Dit is tegen het zere been van de harde kern van Ajax. De F-Side keerde zich deze week tegen Sneijder en verklaarde hem middels een statement ‘persona non grata’ in de Johan Cruijff ArenA. De oud-international is zeker niet de eerste speler die ruzie heeft met de club waar hij naam maakte, want velen gingen hem voor. Een kleine greep uit een groot aanbod van (oud-)spelers die zijn uitgekotst door de eigen supporters.

Als speler van Ajax werd Sneijder op handen gedragen. Ook na zijn vertrek uit Amsterdam bleef de band met de club waar hij werd opgeleid goed. Dat veranderde nadat hij stopte met voetballen, zo zag de F-Side. “Na het einde van zijn carrière, gaat zijn wijf (Yolanthe Cabau, red.) ervandoor, raakt ‘ie aan de fles, en begint hij zich samen met zijn broertjes te bemoeien met zijn geboortewijk Ondiep en die k*tclub die daar speelt”, zo schreef de harde kern van Ajax maandag. Sneijder is van plan om zijn afscheidswedstrijd in Utrecht te spelen en keerde zich tijdens het afgebroken seizoen tegen de ploeg van trainer Erik ten Hag voorafgaand aan de halve finale van het bekertoernooi. De F-Side spreekt daarom van ‘minachting’ richting de Ajax-fans: “Deze bovenstaande feiten, maken jou nou tot een persona non grata boven de N201. Wij begrijpen nu des te meer waarom Yolanthe je eruit heeft geflikkerd. Valse honden zijn namelijk niet te vertrouwen. Wes, de tyfus voor je en veel succes dit seizoen in Europa met UUUtreg.” Een dag later rijdt Sneijder zingend op de N201 langs de Johan Cruijff ArenA: Utereg me stadsie.

Anthony Lurling - Feyenoord

Als speler van sc Heerenveen smeerde hij Feyenoord-aanvaller Bonaventure Kalou een rode kaart aan. Die actie is hem altijd blijven achtervolgen. Toen Feyenoord hem overnam van Heerenveen kwam hij met een enorme achterstand binnen. “Ik weet nog dat ik tijdens mijn eerste training bij een arm werd gepakt door zo'n uit de klauwen gewassen Feyenoord-supporter”, zei Lurling, die in Rotterdam werd gezien als matennaaier, ooit tegen Voetbal International. “We accepteren je alleen als je scoort tegen Ajax, beet hij me toe.” Vanaf de eerste dag lag Lurling slecht bij de Feyenoord-aanhang. “In oefenduels stond ik soms echt te bibberen op het veld, als langs de lijn een stuk of vijfduizend Feyenoord-fans stonden. Vaak dacht ik: als mijn volgende actie mislukt, ga ik eraan. En toen moest het seizoen dus nog beginnen…”

Er is nooit een Feyenoord-speler geweest die zo gehaat werd door Het Legioen als Lurling. Na twee jaar vertrok hij uit De Kuip, maar keerde af en toe terug om te voetballen tegen Feyenoord. Tijdens deze wedstrijden richtten de fans de pijlen vol op de inmiddels oud-aanvaller. Nadat Lurling als speler van NAC negentig minuten lang werd uitgefloten, uitte hij zijn frustraties na afloop. “Eigenlijk is het diep triest. Het is nog triester dat ik zeg dat ik eraan gewend ben”, zei hij in 2009. “Op een gegeven moment ga je er ook een spelletje van maken. Ze zingen dat mijn moeder een hoer is. Mocht ze het geweest zijn, dan was ze een hele goede. Want 40.000 man is pittig. Als je er logisch over nadenkt is het triest. Ik heb hier twee jaar gespeeld en alles voor de club gegeven. Dat ze zo met oude spelers omgaan zegt meer over hun.”

Charles Itandje - Liverpool

De Hillsboroughramp heeft voor altijd een diepe wond achtergelaten bij Liverpool. Op 15 april 1989 kwamen 96 Liverpool-fans om het leven bij een paniekuitbraak aan het begin van de wedstrijd tegen Sheffield Wednesday. Het is de grootste ramp uit de Engelse voetbalgeschiedenis, waar nog altijd regelmatig bij wordt stilgestaan. Zo ook in 2009, toen tijdens een herdenkingsdienst plots Charles Itandje in beeld werd genomen door de camera. De toenmalige reservedoelman was met zijn gedachten ergens anders, want hij zat lachend op de tribune. Itandje had het goed naar zijn zin en probeerde zijn ploeggenoot Damien Plessis aan het lachen te maken. Zijn ongepaste gedrag kwam hem duur te staan. Iedereen bij Liverpool was woest en de Fransman kreeg de zwaarst mogelijke straf. Hij werd voor twee weken geschorst en kreeg de maximale geldboete van twee weeksalarissen. Daar bleef het niet bij, want Itandje zou nooit meer een wedstrijd voor Liverpool spelen. Hij betuigde spijt, maar dat was voor iedereen bij Liverpool te laat.

Roman Zozulya - Rayo Vallecano

Rayo Vallecano nam Roman Zozulya in de zomer van 2017 op huurbasis over van Real Betis, een transfer waar de eigen aanhang het absoluut niet mee eens was. Zozulya staat erom bekend dat hij aanhanger is van de Oekraïense organisatie Right Sector en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de fans van Rayo Vallecano, die bekendstaan als links-activistisch. De achterban bedreigde Zozulya en noemde hem een nazi. Het duurde niet lang voordat de clubleiding besloot om een einde te maken aan de huurdeal. Alleen zo dacht men dat de veiligheid van de spits gewaarborgd kon worden.

In december 2019 keerde Zozulya als aanvaller van Albacete terug op het veld van Rayo Vallecano. De fans van de thuisploeg waren de dertigjarige spits nog niet vergeten en richtten zich in de eerste helft met spreekkoren tot hem. Na 45 minuten spelen zocht Zozulya huilend de kleedkamer op. De scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken. “Wij distantiëren ons van het gedrag van een deel van onze fans”, reageerde de clubleiding middels een persbericht. “Voetbal hoort mensen bij elkaar te brengen, in plaats van uit elkaar te drijven. Wat er vandaag is gebeurd, zou nooit meer mogen gebeuren.”

Granit Xhaka - Arsenal

De relatie tussen het Arsenal-publiek en Granit Xhaka bereikte in oktober vorig jaar het absolute dieptepunt. In de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace werd hij door manager Unai Emery gewisseld. De achterban was niet tevreden over het spel van de middenvelder en floot hem uit, wat een felle reactie van Xhaka opleverde. Op weg naar de kleedkamer trok Xhaka zijn Arsenal-shirt uit en riep f*ck off richting de fans. Zijn aanvoerdersband gooide hij op de grond. Een vertrek leek onvermijdelijk. Xhaka moest zijn aanvoerdersband inleveren en kwam wekenlang niet in actie. Nadat de storm was gaan liggen bood de Zwitsers international zijn excuses aan.

Hij vertelde dat onenigheid met supporters ten grondslag lag aan zijn woedeuitbarsting. "Ik houd van deze club en geef altijd honderd procent. Ik heb het gevoel dat ik niet begrepen word door de fans. En de laatste weken kreeg ik herhaaldelijk met agressie te maken op sociale media. Mensen zeiden dingen als 'we breken je benen', 'we vermoorden je vrouw' en 'ik hoop dat je dochter kanker krijgt'. Zondag was voor mij de druppel toen ik de afkeurende reactie van de fans hoorde bij mijn wissel." Tot een vertrek kwam het niet en Xhaka speelt nog altijd voor Arsenal, maar een publiekslieveling zal hij bij the Gunners niet meer worden.

Justin Kluivert - Ajax

Tegen het advies van zijn vader Patrick in, vertrok Justin Kluivert in 2018 bij Ajax voor een contract bij AS Roma. Zijn vertrek viel niet goed bij de F-Side. Op de website van de harde kern werd de aanvaller een ‘NSB’er’ genoemd. “Iedereen heeft kunnen zien hoe Justin kussend met een AS Roma sjaaltje in Rome arriveerde. Om te kotsen!”, zo klonk het op de website van de F-Side. “Twee maanden geleden stond hij nog met een AFC Ajax sjaaltje! Wij wensen Justin ook geen succes in Rome, wel dat ie zijn poten of nek breekt! Hij krijgt daarom ook geen afscheid in de Johan Cruijff ArenA! Wordt hij wel ooit weer waargenomen in Amsterdam, dan krijgt Justin een ouderwetse Amsterdamsche straatklinkerregen over zijn flikker heen!” Kluivert reageerde koeltjes en zei zich geen zorgen te maken. Onlangs gaf hij nog aan dat hij hoopt terug te keren bij Ajax. “Het is wel mijn droom om waar ik ben gestart ook weer te eindigen", vertelde hij aan Helden.

Luis Figo - Barcelona

In de zomer van 2000 maakte Luis Figo voor 60 miljoen euro de meer dan gevoelige overstap van Barcelona naar Real Madrid. De Portugees werd in één klap een van de meest gehate spelers ooit. Een paar maanden later keerde hij met zijn nieuwe club terug in Barcelona. Toen hij het veld opkwam klonk er een enorm fluitconcert. De haat was voelbaar. Bij ieder balcontact klonk er enorm gejoel en werd er van alles op het veld gegooid. Op 23 november 2002 keerde hij als speler van de Koninklijke opnieuw terug in het Camp Nou. Negentig minuten lang werd hij uitgescholden door een vol stadion. Wanneer hij ook maar iets te dicht bij de tribunes kwam, werd er van alles naar zijn hoofd geslingerd. Desondanks bleef hij de corners nemen. Toen hij voor de zoveelste keer aanlegde voor een hoekschop werd er zelfs een afghakte varkenskop op het veld gegooid. De beelden gingen de wereld over en Barcelona was genoodzaakt om excuses te maken. Transfers tussen Barcelona en Real Madrid kwamen wel vaker voor. Onder meer Luis Enrique speelde voor beide clubs. Nadat hij vijf jaar voor Real speelde, maakte hij de gevoelige overstap naar het Camp Nou. Daardoor zal hij nooit een warm welkom krijgen in het Santiago Bernabéu.

Manuel Neuer - Schalke 04

De Duitser Manuel Neuer brak door bij Schalke 04 en groeide uit tot de beste keeper van de Bundesliga. Hij weigerde zijn contract te verlengen en werd weggekocht door Bayern München. De manier waarop de transfer tot stand kwam leidde tot woede bij een groot deel van de Schalke-aanhang. Fans van de club uit Gelsenkirchen noemden Neuer een geldwolf en keerden zich massaal tegen de keeper. Zijn overstap naar Bayern hebben sommige fans hem nooit vergeven. Nog altijd wordt hij uitgefloten door Schalke-supporters en soms blijft het daar niet bij. “Dat ze me uitfluiten als ik de bal heb, dat kan ik wel hebben. Maar wat ik niet begrijp is dat ze me woordelijk beledigen”, zei Neuer in 2016 tegen Kicker. “Emotie hoort erbij, maar ik vind het onbegrijpelijk als ik mensen naar me hoor schreeuwen en ze woorden als hoerenjong gebruiken. Alles wat er gebeurd is nadat ik Schalke verliet voor Bayern heeft mij als mens sterker gemaakt. Het was nogal een ervaring en het was niet zo makkelijk voor me”, aldus Neuer, die door een deel van de Bayern-aanhang destijds ook vijandig werd ontvangen: zij toonden bordjes met Koan Neuer erop. “Maar als je kijkt naar wat ik al heb beleefd bij Bayern is het duidelijk dat hiernaartoe komen de juiste beslissing was.”

Mauro Icardi - Internazionale

De Argentijnse spits maakte naam bij Sampdoria. Destijds gingen geruchten de ronde dat hij een relatie had met Wanda Nara, toen nog de vrouw van ploeggenoot Maxi López. Terwijl Icardi onderwerp van gesprek was, maakte hij de overstap naar Internazionale en niet veel later trouwde hij met de gescheiden Wanda Nara. Het was een begin van een periode die bol stond van relletjes met Icardi als het grote middelpunt. Na een verloren wedstrijd tegen Sassuolo kreeg hij het aan de stok met een deel van de harde kern. Dat hij die ruzie benoemde in zijn autobiografie werd hem niet in dank afgenomen. Icardi is allesbehalve populair bij de Inter-aanhang en daarin speelt zijn privéleven een belangrijke rol. Als hij in 2016 een strafschop mist in de thuiswedstrijd tegen Cagliari, juichen de supporters van Internazionale. “Jij bent geen man. Je bent geen captain. Je bent slechts een smerig stuk stront”, zo is te lezen op een spandoek.

Ondanks de negatieve aandacht presteert Icardi naar behoren. Wanneer geruchten over een transfer naar Europese topclubs op gang komen, wil Inter zijn contract opwaarderen en verlengen. Wanda Nara, die intussen zijn belangen behartigt, stelt zich hard op en de onderhandelingen zorgen voor onrust. Het is het begin van het einde van Icardi bij Inter. Begin januari krijgt hij een boete van 100.000 euro omdat hij te laat op de training verschijnt. Een maand later wordt hem zijn aanvoerdersband afgenomen, waarna de aanvaller weigert om te spelen tegen Rapid Wien. Er is geen weg meer terug, waarna hij wordt verhuurd aan Paris Saint-Germain, de club die hem inmiddels definitief heeft ingelijfd.

Zakaria Labyad - PSV

In de zomer van 2012 maakte Zakaria Labyad zich niet populair bij de aanhang van PSV, de club waar hij werd opgeleid en doorbrak. Uit het niets poseerde het toenmalige talent op de website van Sporting Portugal met een shirt van de Portugese club. Een akkoord met PSV had Sporting toen nog helemaal niet gesloten, maar toch werd Labyad gepresenteerd. Hij tekende voor vijf jaar en in zijn contract werd een afkoopsom van vijftig miljoen euro opgenomen. PSV meldde dat de toen negentienjarige middenvelder zijn contract te laat had opgezegd en door een optie nog twee jaar vast lag in Eindhoven. Labyad dacht daar anders over en beweerde transfervrij te zijn.

De supporters waren furieus over de manier waarop Labyad zijn vertrek bij PSV forceerde. Hij kwam niet opdagen voor de eerste trainingen van de Eindhovenaren en twitterde op een zondag dat hij nog in bed lag, terwijl de PSV-selectie op het trainingsveld stond. Toenmalig technisch manager Marcel Brands was des duivels. “Dit is respectloos van Labyad én Sporting”, zei hij tegen het Eindhovens Dagblad. De overstap kwam rond, maar veel succes had Labyad niet in Lissabon. Een jaar later werd hij gelinkt aan een terugkeer naar PSV, maar daar was hij wat de fans betreft niet meer welkom. “Het gevoel en sentiment dat bij de supporters leeft, is ook bekend bij PSV. Een terugkeer van hem is een no go area”, reageerde Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV.

Erik Falkenburg - NAC Breda

Spelers die overstapen naar de aartsrivaal komt in de voetbalwereld regelmatig voor. NAC Breda en Willem II hebben al tientallen jaren een stevige burenruzie en spelers die voor beide clubs spelen worden vaak met de nek aangekeken. Erik Falkenburg weet daar inmiddels alles van. Hij verliet het gedegradeerde NAC in de zomer van 2015 voor de rivaal uit Tilburg, dat wel in de Eredivisie bleef. Om die reden wordt hij uitgekotst door de Bredase aanhang. “Ik wist dat de fans mij dat niet in dank zouden afnemen en dat ze boos zouden worden", zei hij tegenover Omroep Brabant. "Maar Willem II bood me een kans op twee jaar in de Eredivisie.” Zijn vertrek deed pijn bij de NAC-fans, die erop rekenden dat Falkenburg zou blijven omdat hij in zijn laatste wedstrijd het NAC-logo zou hebben gekust. Daar klopte volgens de speler niets van. "Ze zijn er nog boos over, maar het is niet waar. Ik heb het logo nooit gekust, kijk de beelden er maar op na. Ik scoorde in mijn laatste wedstrijd, uit bij Utrecht, en heb toen mijn shirt flink beetgepakt (en liet het logo zien, red.). Ik was gewoon door het dolle heen. Het werd 4-3 voor ons en dat was toen heel belangrijk. Ik weet dat ze me het kwalijk nemen, maar ik heb het logo niet gekust."

Mario Götze - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund was onder trainer Jürgen Klopp bezig aan een uitstekend seizoen toen vlak voor het einde van de jaargang in 2013 bekend werd dat Mario Götze de overstap naar Bayern München ging maken. De Duitse grootmacht activeerde de ontsnappingsclausule in het contract van de middenvelder, die voor 37 miljoen euro overstapte. De Dortmund-fans balen enorm en zijn woedend over het vertrek van een van de populairste spelers naar de rivaal uit Beieren. In het stadion zijn afbeeldingen te zien met de tekst Götze Judas. Supporters keerden zich massaal tegen de middenvelder, die in 2016 weer terugkeerde naar Dortmund. De club betaalde circa 25 miljoen euro voor de Duits international. Supporters zien hem nog altijd als een verrader en ontvangen hem dan ook niet met open armen. Hij heeft zijn oude niveau nooit meer gehaald in het Signal Iduna Park, mede door een stofwisselingsziekte.

Gareth Bale - Real Madrid

De ex-aanvaller van Southampton en Tottenham Hotspur won met Real Madrid alle prijzen die er maar te winnen zijn, maar toch staat hij er niet goed op bij de achterban. De Spaanse kranten hebben hun pijlen regelmatig op Bale gericht en lichtten zijn ‘arrogante’ houding uit. De populariteit van Bale in Madrid is de laatste jaren hard achteruit gegaan. In het seizoen 2018/19 werd hij meerdere keren uitgefloten door de eigen supporters. Spaanse media bleven hem naar de uitgang schrijven en afgelopen zomer leek het zover te komen toen er interesse vanuit China was. Tot een overgang kwam het niet en hoewel Bale onder Zinédine Zidane op een zijspoor leek te belanden, gaf hij aan zijn doorlopende contract uit te willen dienen. De ene rel volgde de andere op. Zo was er veel te doen om de suggestie dat Bale meer zou geven om golf dan voetbal. Toen hij na het bereiken van het EK met Wales poseerde voor een vlag met de tekst: “Wales. Golf. Madrid. In die volgorde”, was het hek van de dam. De aanvaller trekt zich zo weinig mogelijk aan van de kritiek.