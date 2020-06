PSV slaat grote slag in buitenland: ‘Hij kon overal heen, naar de hele wereld’

Roger Schmidt werd enkele maanden geleden aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van PSV, als permanente opvolger van de in december ontslagen Mark van Bommel. Algemeen directeur Toon Gerbrands benadrukt echter dat het binnenhalen van de Duitse trainer geen gemakkelijke opgave was, want Schmidt, voormalig coach van onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen, werd ook begeerd door clubs uit Engeland. Desondanks slaagde de bestuurder in zijn missie om een buitenlander naar Eindhoven te halen.

"Als je het profiel van Schmidt ziet, dan denk ik dat mensen in Nederland onderschatten wat voor een hell of a job het is geweest om hem binnen te halen", verklaart Gerbrands in een uitgebreid interview met PSV TV. "Want hij kon echt overal heen. Hij kon naar de hele wereld, naar de Premier League...Roger kon echt salarissen oprapen. Wij konden, om het eerlijk te zeggen, financieel gezien nooit tegen zulke grote competities op."

Gerbrands liet zich echter niet afschrikken door de veel hogere salarissen die Schmidt elders kon gaan verdienen. "Wij zijn letterlijk en figuurlijk voor zijn deur gaan liggen", vervolgt de PSV-bestuurder zijn terugblik op het binnenhalen van Schmidt. "We hebben gesprekken gevoerd en de club aan hem ‘verkocht’. En verteld waarom we hem wilden hebben." De handelswijze van PSV bleek succesvol te zijn. "Roger vertelde ook later: ‘Als ik zie hoe het gegaan is en wat voor een professionele club PSV is’. Wij onderschatten denk ik weleens een beetje hoe er in het buitenland tegen PSV wordt aangekeken. Dat vinden zij écht een grote club."

De topbestuurder van PSV spreekt wat dat betreft uit ervaring. "Als je ergens in het buitenland komt, wordt er met respect over je gesproken. Wat wij als normaal beschouwen, het stadion, de academie, velden, trainingscomplex De Herdgang, de organisatie, dan is het ook weleens leuk om van zijn (Schmidt, red.) kant te horen hoe in het buitenland tegen een club als PSV wordt aangekeken. Hoe alles hier georganiseerd wordt. Dat is absoluut van een hoog niveau", aldus Gerbrands.