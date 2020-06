Rashford beweegt Engelse regering tot ommezwaai van 135 miljoen euro

Marcus Rashford is er in geslaagd om de Britse premier Boris Johnson op andere gedachten te brengen. Laatstgenoemde maakte onlangs een einde aan het uitdelen van vouchers die waren bestemd voor schoolgaande kinderen uit arme gezinnen in Groot-Brittannië. Mede door de inspanningen van de aanvaller van Manchester United, die met name via Twitter opriep om de beslissing terug te draaien, heeft Johnson aangekondigd dat arme kinderen in de zomervakantie, die zes weken duurt, alsnog gratis maaltijden kunnen afhalen.

De speciale zomercampagne omtrent het uitdelen van gratis voedsel kost de Britse regering volgens Sky Sports omgerekend 135 miljoen euro. "Gezien de aanhoudende coronapandemie begrijpt de premier heel goed dat kinderen en hun ouders met zaken worden geconfronteerd die nog nooit eerder aan de orde zijn geweest. In dat kader is er een speciaal coronafonds opgetuigd voor de zomermaanden, waardoor er zes weken lang vouchers beschikbaar zijn", zo laat een woordvoerder van Johnson dinsdag weten in een officiële verklaring.

I don’t even know what to say. Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020

Rashford, die naar eigen zeggen in zijn jeugdjaren ook afhankelijk is geweest van gratis verstrekt eten en voedselbanken, schreef maandag een open brief aan alle parlementsleden om zijn ervaringen te delen en de international van Engeland deed tevens via Twitter de oproep aan zijn volgers om lokale politici te taggen. Daarnaast wil de spits van Manchester United dolgraag dat er in Engeland meer bewustwording komt over de soms schrijnende armoede die kinderen moeten ondergaan. Circa 1,3 miljoen kinderen zijn afhankelijk van het gratis uitdelen van schoolmaaltijden.

De beslissing van Johnson om een noodfonds in het leven te roepen zorgt voor de nodige emoties bij Rashford. "Ik weet echt niet wat ik moet zeggen", schrijft de jonge aanvaller dinsdag in een bericht op Twitter. "Maar het blijkt maar weer dat we samen ontzettend veel kunnen bereiken. Dit is Engeland in 2020." De inspanningen van Rashford worden ontzettend gewaardeerd door bekende politici in Engeland, zo blijkt uit de verschillende reacties. Ook oud-aanvaller Gary Lineker is vol lof over de vastberadenheid van zijn landgenoot om armoede onder kinderen uit de wereld te helpen.