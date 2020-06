Grote woede door nieuw Eredivisie-schema: ‘Minachting van de supporters’

Het Supporterscollectief Nederland is niet blij met de geplande tijdstippen in de Eredivisie voor het seizoen 2020/21. In het akkoord dat door de clubs is gesloten wordt er onder meer op zondag- en maandagavond gespeeld, maar het door de supporters zo geliefde tijdstip van zaterdagavond 19.45 uur is niet opgenomen in de varianten met en zonder publiek. De belangenbehartiger van de voetbalfan heeft de situatie reeds aangekaart bij de KNVB, zo klinkt het.

"Het is minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden", foetert voorzitter Matthijs Keuning op de website van het Supporterscollectief Nederland. "Wij zijn overspoeld met boze reacties van supporters. We zijn tot op heden ook niet betrokken bij deze plannen." Betaalzender FOX Sports is juist een groot voorstander van duels op zondagavond, omdat op deze manier tijdens een speelronde meer wedstrijden rechtstreeks kunnen worden uitgezonden. Afgelopen seizoen werden al negen duels op zondagavond afgewerkt en na de zomerstop moet de zondagavond vaste prik worden in het speelschema.

Het voorstel van de Eredivisie-clubs kwam als een complete verrassing voor Keuning. "Het is nog een plan en niet definitief, maar dat hierover gesproken wordt zegt ons al meer dan genoeg", gaat de bestuurder tegenover Voetbal International van het in zijn ogen minst gunstige scenario uit. "Vorig jaar is hier ook al discussie over geweest. Als compromis kwamen we toen op negen zondagavondwedstrijden, met het oog op de Europese duels van clubs. Maar toen hebben we ook al duidelijk gemaakt dat het voor de supporters vaak niet te doen is om op zondagavond naar het stadion te gaan. Ze moeten de volgende dag weer vroeg aan het werk en kinderen meenemen naar een zondagavondwedstrijd is al helemaal niet ideaal "

De speeltijden in de Eredivisie in het seizoen 2020/21

"De grens tussen geld en het voor supporters aantrekkelijk maken om naar het stadion te komen wordt nu steeds verder opgerekt en met dit plan zelfs overschreden", vervolgt Keuning zijn analyse. Hij wijst de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie nog maar eens op het belang van de achterban, zeker in financieel opzicht. "Door af te zien van compensatie, door nu al seizoenkaarten te verlengen: iets wat de clubs miljoenen op de bank oplevert. Maar je ziet dat tv steeds belangrijker wordt en dat de stadionganger zich maar moet schikken. Daar zijn wij wel een beetje klaar mee."

De KNVB is al op de hoogte van de bezwaren van het Supporterscollectief Nederland. "Doorgaans worden wij in dit soort beslissingen betrokken, dus ik ga ervan uit dat we snel bijgepraat zullen worden", blijft Keuning ondanks alles optimistisch naar de toekomst kijken. "Maar het is duidelijk dat dit een plan is waar wij niets in zien. We zitten op het punt dat het echt te ver gaat en dat dit clubs supporters gaat kosten."

