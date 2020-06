Joey Veerman ‘te duur’ voor Feyenoord: ‘Hij kan alleen naar het buitenland’

Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen verwacht dat er door de coronacrisis minder binnenlandse transfers in de Eredivisie plaatsvinden. De belangenbehartiger van onder meer Tottenham Hotspur-aanvaller Steven Bergwijn denkt dat er meer uitgaande dan binnenlandse transfers zullen plaatsvinden. Van Kooperen denkt dat de subtop van de Eredivisie door de coronacrisis niets te besteden heeft en de transfermarkt er daardoor compleet anders uit komt te zien.

Waar veel buitenlandse competities weer hervat zijn, maakte de KNVB al snel een einde aan het huidige seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Wanneer de draad in september weer wordt opgepakt, hebben de spelers ongeveer een halfjaar geen officiële wedstrijd gespeeld. “Het is niet goed voor de waarde van spelers dat ze zes maanden ’op zwart’ staan. Ik merk dat er vanuit het buitenland weer wordt gebeld voor spelers”, vertelt Van Kooperen aan De Telegraaf. “Maar als clubs moeten kiezen tussen drie spelers en twee zijn wekelijks zichtbaar en één is al een paar maanden buiten beeld én de clubs twijfelen nog, dan werkt dat niet in het voordeel van de jongens uit de Nederlandse competitie.”

“Als clubs in december al wisten dat ze een speler graag willen hebben en ze hebben het geld ervoor, dan halen ze hem”, vervolgt Van Kooperen, die de interesse in talenten ziet afnemen. “Met name voor de jongens over wie ze nog twijfelden en die ze normaal gesproken tussen maart en juni zouden afscouten, neemt de interesse af. Spelers uit Portugal, Duitsland en Polen zijn wél zichtbaar.” Volgens de agent daalt de waarde van een profvoetballer wanneer hij niet speelt. “Zo werkt het gewoon. De clubs gaan nu al zeggen: ’Het is coronatijd’. Buitenlandse clubs richten zich plotseling nóg meer op jonge en goedkope spelers met ’potentie’. Voorheen haalden ze spelers die klaar waren om een grote stap te maken.”

Van Kooperen denkt daarom dat er meer uitgaande transfers zullen zijn dan binnenlandse transfers. “Spelers in de Eredivisie maken normaal gesproken een stap van een kleine club naar een subtopper. Maar de subtop heeft niets te besteden”, legt hij uit. “Zelfs Feyenoord kan Joey Veerman van sc Heerenveen niet betalen, anders was de kans groot geweest dat hij naar Feyenoord was gegaan. Maar door de gevolgen van de coronacrisis is hij te duur geworden voor Feyenoord. Zo’n jongen kan alleen nog naar het buitenland.”

Veerman liet vorige maand nog weten dat Feyenoord inderdaad interesse heeft. "Ze hebben mijn zaakwaarnemer gesproken, maar ze hebben nog geen contact opgenomen met Heerenveen. Dan lijkt mij dat er nog niets aan de hand is", zei hij tegen FOX Sports. De middenvelder weet niet precies welk bedrag Heerenveen voor hem wil hebben. “Laatst zei Gerry (Hamstra, technisch manager, red.): onder de tien miljoen euro kom je hier niet weg. Maar dat zijn alleen maar leuke geintjes. Als ze dat vragen, zit ik hier nog wel tot mijn 35ste en dat is ook weer niet de bedoeling", aldus Veerman.