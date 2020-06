Clubs akkoord: Eredivisie-voetbal tussen Kerst en Oud en Nieuw

De clubs in de Eredivisie hebben een akkoord bereikt over de speeltijden in het seizoen 2020/21, zo werd maandag bekend. Er zal in elke speelronde een wedstrijd op maandagavond plaatsvinden, zolang er vanwege de coronacrisis geen publiek welkom is. Daarnaast zal er volgens NU.nl in de afgesproken competitieopzet ook een speelronde tussen Kerst en Oud en Nieuw worden gepland, wat ook geldt voor de Keuken Kampioen Divisie. Ruim tien jaar geleden werd in de Eredivisie een aantal keren op Tweede Kerstdag gespeeld, maar dat zal nu niet het geval zijn.

Door de onzekerheid rondom de coronacrisis liggen er momenteel twee varianten op tafel. Zolang fans niet naar het stadion mogen zullen er in de Eredivisie geen wedstrijden tegelijkertijd worden afgewerkt, zo meldde De Telegraaf. De speelronde begint in dat geval met duels op vrijdagavond (om 18.30 uur en 21.00 uur), waarna er op zaterdag ook twee wedstrijden op voornoemde tijdstippen worden gespeeld. Op zondag zijn 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur de aanvangstijdstippen van de Eredivisie-duels. Daar komt nu dus de maandagavond bij.

De speeltijden in de Eredivisie in het seizoen 2020/21

Mocht de KNVB groen licht geven voor het toelaten van bezoekers in de stadions, dan zullen de nodige wijzigingen worden doorgevoerd. De speelronde begint dan op vrijdag om 19.45 uur met een wedstrijd, terwijl op zaterdag zowel op 18.30 uur als op 21.00 uur twee duels tegelijkertijd worden ingepland. Op zondag zijn er dan wedstrijden om 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur.

De burgemeesters moeten nog wel toestemming geven voor de twee varianten voor komend seizoen, evenals de NOS, dat altijd de samenvattingen verzorgt. Mocht er geen akkoord worden bereikt voor de duels op de maandagavond, dan komt de zaterdagmiddag in beeld als optie, wat uniek zou zijn in de Eredivisie. Het is de bedoeling dat het seizoen 2020/21 halverwege september start, wat in lijn is met de adviezen van de Nederlandse regering en het RIVM. De jaargang duurt in de voorgenomen plannen een maand korter, waardoor er sprake is van een erg korte winterstop. De tweede seizoenshelft begint in het weekeinde van 8, 9 en 10 januari 2021.