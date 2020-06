‘Bayern München slaat Dest over en gaat vol voor deal met Real Madrid'

Bayern München heeft er volgens AS veel voor over om Achraf Hakimi in de eerstvolgende transferperiode over te nemen van Real Madrid. De koploper in de Bundesliga isbereid om een flinke transfersom op tafel te leggen voor de aan Borussia Dortmund verhuurde rechtsback. Hakimi kan bij der Rekordmeister een zeer lucratief contract tekenen, met naar verluidt een jaarsalaris tussen de zes en zeven miljoen euro.

Volgens bovengenoemde krant ziet Hakimi wel wat in een langer verblijf in de Bundesliga, zeker daar hij vaak tot de uitblinkers van Dortmund behoort en na bijna twee jaar helemaal is gewend aan het Duitse voetbal. Daarnaast gaat de vleugelverdediger er in salaris flink op vooruit, zo klinkt het. Real mikt op een minimale transfersom van zestig miljoen euro voor de jonge verdediger, wiens verbintenis bij de Koninklijke nog twee seizoenen doorloopt.

Trainer Zinédine Zidane zou Hakimi na twee seizoenen bij Dortmund graag zien terugkeren in Santiago Bernabéu. De pas 21-jarige flankspeler voelt daar echter weinig voor, zeker als hij louter wordt gebruikt als stand-in van Dani Carjaval. Bayern wil van de huidige situatie profiteren door de huurling definitief over te nemen van de Spaanse grootmacht. Dortmund wil Hakimi graag langer houden, zo liet technisch directeur Michael Zorc onlangs weten in de Duitse media, al is het afwachten of de rechtsback gaat voor een derde jaar bij BVB.

Hakimi staat niet alleen op het lijstje van Bayern, want ook Internazionale en Manchester United volgen de situatie rondom de 28-voudig international van Marokko met veel interesse. Volgens AS heeft Bayern momenteel echter betere papieren om een deal te sluiten met Real. Mocht Hakimi daadwerkelijk naar München verhuizen, dan gaat hij de concurrentiestrijd aan met Benjamin Pavard. De Franse verdediger werd vorig jaar voor 35 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart.

De vermeende interesse van Bayern in Hakimi heeft wellicht gevolgen voor Sergiño Dest. Enkele maanden geleden werd een eerste bod van de lijstaanvoerder op de rechtsback van twintig miljoen euro afgewezen door Ajax, maar de Duitse grootmacht lijkt nog steeds in de race te zijn voor de international van de Verenigde Staten. Het is echter onduidelijk of Bayern bereid is om een hoger bod neer te leggen bij directeur voetbalzaken Marc Overmars.