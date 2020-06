Feyenoord kan grootverdiener lozen: ‘Hij is echt een goede speler’

Liam Kelly gaat Feyenoord mogelijk definitief achter zich laten. Oxford United huurt de middenvelder vanaf januari van de Rotterdamse club en manager Karl Robinson hoopt ook tijdens de play-offs van de League One in juli over de 24-jarige Ier te kunnen beschikken. De coach geeft aan dat een verlenging van de huurdeal nabij is en dat hij hoopt dat Kelly zelfs definitief wordt overgenomen.

Kelly staat sinds vorig jaar zomer onder contract bij Feyenoord, nadat ex-trainer Jaap Stam zich hard maakte voor de komst van de middenvelder. Kelly maakte echter een povere indruk bij de Rotterdammers en mocht in de winterstop op huurbasis alweer verkassen. Feyenoord zou momenteel nog wel het salaris van Kelly van circa 600.000 euro voor zijn rekening nemen.

"We staan op het punt om de deal te verlengen", zo geeft Robinson aan in gesprek met de Oxford Mail. Kelly maakte bij zijn entree bij Oxford United geen fitte indruk, maar inmiddels is hij weer in een goede conditie. "Als ik nu een foto van hem zou maken, vragen mensen zich af wie hij is. Hij is weer de Liam Kelly die zo goed speelde bij Reading."

"Ik wil hem dolgraag hier houden, zeker als hij blijft presteren zoals hij nu doet. Hij is echt een goede speler", besluit Robinson, die hint naar een permanente overstap van Kelly. De middenvelder mag vertrekken bij Feyenoord, mede omdat hij met zijn salariskosten flink op de begroting drukt. Kelly ligt tot de zomer van 2022 vast in De Kuip.