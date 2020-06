‘Lozano maakt Gattuso kwaad en bereikt nieuw dieptepunt bij Napoli'

Hirving Lozano staat er niet goed op bij Gennaro Gattuso. Volgens Corriere dello Sport is de 24-jarige aanvaller maandag door de trainer van Napoli weggestuurd bij de training. Naar verluidt was Gattuso ontevreden over de gebrekkige inzet en apathische houding van de Mexicaans international, die mogelijk deze zomer nog van werkgever wisselt.

De Italiaanse krant pakt op de voorpagina uit met het nieuws dat de relatie tussen Gattuso en Lozano opnieuw een knauw heeft gekregen. De buitenspeler verkaste medio 2019 van PSV naar Napoli, maar komt bij de Serie A-club minder aan spelen toe dan gewenst. Zeker na het vertrek van Carlo Ancelotti en de intrede van Gattuso in december krijgt Lozano minder speelminuten toebedeeld.

Top 10 goals: Hirving Lozano

De Italiaanse pers speculeerden reeds over een mogelijke transfer van de aanvaller deze zomer. Tot op heden staat de teller van Lozano op slechts 1190 speelminuten, 3 goals en 2 assists voor i Partenopei. Zaterdag zat de vleugelspeler tijdens de halve finale van de Coppa Italia tegen Internazionale negentig minuten op de bank en de verwachting is dat hij in de eindstrijd van de beker tegen Juventus woensdagavond eveneens niet aan spelen zal toekomen.

De voormalig PSV'er, die Napoli circa veertig miljoen euro heeft gekost, ligt tot medio 2024 vast in het Stadio San Paolo. Diverse clubs werden in het verleden gelinkt aan Lozano, waaronder Manchester United en het Everton van Ancelotti. Italiaanse media gaven eerder aan dat Napoli een vraagprijs van circa vijftig miljoen euro hanteert, maar de kans is groot dat men met een lager bedrag akkoord moet gaan om de 39-voudig international uit te kunnen zwaaien.