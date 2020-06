Voorpagina La Gazzetta dello Sport: Bod van 135 miljoen euro op Immobile

Newcastle United wil Ciro Immobile van Lazio overnemen, zo verzekert La Gazzetta dello Sport dinsdag. De sportkrant uit Italië stelt dat de Premier League-club bereid zou zijn om in totaal 135 miljoen euro te betalen. Het immense bedrag bestaat uit een transfersom van 55 miljoen euro voor de Romeinse club en een jaarsalaris van 8 miljoen euro netto (16 miljoen euro bruto) voor de spits als hij een contract tot de zomer van 2025 signeert.

De voorpagina van La Gazzetta dello Sport, waar het bericht over Immobile is geplaatst, wordt op sociale media gretig gedeeld en de bedragen zorgen voor de nodige commotie. De Italiaanse sportkrant stelt dat Lazio in principe niet van zins is om de dertigjarige spits te laten gaan, mede met oog op de waarschijnlijke deelname aan de Champions League, tenzij de club een niet weigeren voorstel ontvangt én de Italiaans international zelf ook welwillend staat tegenover een transfer.

Het contract van Immobile met Lazio loopt nog twee seizoenen door. Club en speler spraken de voorbije maanden regelmatig over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2025, als hij 35 jaar is. Lokale media schreven dat de aanvaller onder de nieuwe voorwaarden maximaal vier miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen, inclusief bonussen. In Engeland kan hij deze verdiensten dus verdubbelen.

De vermeende intenties van Newcastle United kunnen pas enigszins realistisch worden als de beoogde overname van de Premier League-club is afgerond. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wil de club via het investeringsfonds PIF voor een bedrag van 340 miljoen euro overnemen. De Premier League is via een eigendomstest de legaliteit van de nieuwe eigenaar nog aan het beoordelen, maar de verwachting is dat over enkele dagen duidelijk wordt of the Magpies in andere handen zullen vallen. Dat kan betekenen dat Newcastle ‘eindelijk’ flink in spelers gaat investeren, daar Mike Ashley niet bereid was met investeringen de club uit het moeras van degradatievoetbal te trekken.

De grote vraag is ook of Immobile een dergelijke investering waard is. Hoewel de aanvaller dit seizoen in alle competities 30 keer in 33 duels trefzeker was en in totaal 116 doelpunten in 167 wedstrijden voor Lazio maakte, waren zijn prestaties buiten de Italiaanse landsgrenzen allesbehalve succesvol. Borussia Dortmund betaalde medio 2014 achttien miljoen euro aan Torino voor de spits, die in 34 duels niet verder dan 10 doelpunten kwam. Hij werd in de zomer van 2015 uitgeleend aan Sevilla, dat de spits na vier goals in vijftien duels voor elf miljoen euro definitief overnam én in januari 2016 voor een half jaar aan Torino uitleende. In de zomer van 2016 maakte Immobile de overstap van Sevilla naar Lazio.