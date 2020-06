‘Nieuw dieptepunt in relatie; Zidane is helemaal klaar met pupil’

Het komt niet meer goed tussen Zinédine Zidane en Gareth Bale bij Real Madrid, zo concludeert Marca. De Spaanse sportkrant meldt dat de reserverol van de aanvaller bij de 3-1 zege op Eibar afgelopen zondag een enorme tegenvaller was voor de dertigjarige Welshman. Een breuk tussen Bale en Real ligt echter niet in het verschiet, zo klinkt het.

Bale wist met hernieuwde energie en motivatie de afgelopen weken indruk te maken op de trainingen, zo stelt de krant. Zijn enthousiaste houding veranderde echter snel toen hij te horen kreeg dat hij op de bank moest plaatsnemen tegen Eibar. Bale mocht een halfuur voor tijd invallen, maar maakte, net als de rest van de ploeg, een lamlendige indruk in de tweede helft.

Tijdens de korte drinkpauze bij het duel met Eibar werd Bale al streng toegesproken en na de wedstrijd zou Zidane volgens Marca in de kleedkamer tekeer zijn gegaan tegen zijn spelers vanwege de slechte tweede helft, mogelijk ook tegen Bale. De sportkrant concludeert dat Zidane en Bale absoluut niet op één lijn liggen en dat een goede verstandhouding in de toekomst uitgesloten is.

Real denkt dat Bale nog steeds een belangrijke rol kan vervullen bij de club, maar men is tegelijkertijd op de hoogte van de strubbelingen tussen speler en trainer. Volgens Marca komt het zelfs helemaal niet meer goed tussen de twee. Bale, die tot medio 2022 vastligt, heeft geen intentie om de club te verlaten. Zaakwaarnemer Jonathan Barnet herhaalde onlangs nog dat Bale niet van plan is om Real snel in te ruilen.

