Ajax kan streep zetten door lucratieve toptransfer: ‘De kans is nihil’

Real Madrid werd de voorbije maanden hevig gelinkt aan Donny van de Beek. Ajax zou al een akkoord van circa vijftig miljoen euro hebben bereikt met de Spaanse topclub, waardoor een overstap van de middenvelder naar de Koninklijke in kannen en kruiken leek. Real laat sindsdien echter weinig van zich horen en volgens Valentijn Driessen is de kans zelfs erg groot dat de overgang van de Oranje-international naar de grootmacht niet gaat plaatsvinden.

De Telegraaf meldde onlangs dat Manchester United zich officieel bij Ajax had gemeld voor Van de Beek. "Maar aanvankelijk hadden we natuurlijk Real Madrid, dat was zo goed als rond. Het was zo goed als zeker. Maar ik hoorde nu dat Real aan het terugkrabbelen is. De kans dat hij naar Real Madrid gaat is nihil", legt de chef voetbal van de krant bij Veronica Inside uit.

Is Donny van de Beek welkom bij Real Madrid? | Meepraten

"In feite was alles rond, het ging de hele tijd nog over die medische keuring. Het punt is: Real heeft een hele hoop hele dure spelers. Er moeten dan eerst nog spelers weg. En daarnaast zijn ze het stadion aan het verbouwen. Als zij spelers kopen, dan kopen zij spelers van wie ze zeker weten dat ze er direct staan, dat ze een meerwaarde zijn, ook qua marketing. Jongens als Paul Pogba of Neymar."

"Ze zijn nog onzeker. Dus als het doorgaat, dan is Van de Beek een van de investeringen in de breedte. Zij zijn niet meer bereid om vijftig miljoen te betalen", zegt Driessen, die aangeeft dat Van de Beek in Europa nog geen hele grote naam is. "Real gaat echt wachten tot ver in augustus. Als zij er eventueel niet uitkomen met andere spelers, dan kan hij gehaald worden. Maar die kans is gewoon heel klein. Er zijn andere opties, zoals Manchester United, maar die willen minder betalen."