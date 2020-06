‘Ze kunnen Davy Klaassen als grootverdiener dan niet meer betalen’

De komende elf dagen zijn cruciaal voor de toekomst van de aan Ajax gelinkte Davy Klaassen. Het tegen degradatie strijdende Werder Bremen is dinsdagavond zeer waarschijnlijk de figurant in het kampioensduel van Bayern München en het bezoek van de titelverdediger op 32e speeldag van de Bundesliga komt dan ook bijzonder ongelegen. De achterstand op een veilige positie bedraagt drie punten en na dinsdagavond staan nog twee duels op het programma: een uitduel met concurrent FSV Mainz 05 en een thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln.

In Duitsland gaat men ervan uit dat Klaassen uit Bremen vertrekt als de club naar de 2. Bundesliga afdaalt, rechtstreeks of via promotie/degradatieduels. De zestiende plek is nu op basis van doelsaldo voor Fortuna Düsseldorf. “Bij degradatie is hij weg”, voorspelt Carsten Sander, journalist van de lokale krant Kreiszeitung, in gesprek met de NOS. “Werder Bremen moet in dat geval flink bezuinigen en kan hem als grootverdiener dan simpelweg niet meer betalen. Net als enkele ploeggenoten.”

Volgens Sander valt er aan de werkethiek van Klaassen, die voor een recordbedrag van vijftien miljoen euro van Everton werd overgenomen, niks op te merken. “Hij werkt zich altijd een slag in de rondte, maar is nooit een echte leider geweest. Over een heel seizoen gezien brengt hij te weinig. Hij is geen speler gebleken die het elftal bij de hand neemt als het even wat minder gaat. En dat heeft dit Werder Bremen juist nodig.”

Trainer Florian Kohfeldt is desalniettemin fan van de middenvelder. “Intern staat hij totaal niet ter discussie. Natuurlijk is Klaassen een belangrijke kracht", stelt Sander. “Hij is echter geen Max Kruse, die vorige zomer naar Fenerbahçe vertrok. Kruse was het brein van het team en sloeg waar nodig met zijn vuist op tafel.” Sander gaat ervan uit dat Werder als zestiende eindigt en dat betekent dus promotie/degradatiewedstrijden. “Laat daarin alsjeblieft Hamburger SV niet de tegenstander zijn. Te veel spanning en dramatiek, al zou het wel prima in het seizoen passen.”

Johan Derksen ziet een terugkeer van Klaassen naar Ajax wel zitten, zo gaf hij maandagavond bij Veronica Inside aan. “Ik vind hem een hele nuttige speler voor Ajax. Die jongen haalt altijd een zeven, die faalt nooit. Zelden ook een negen, maar je kunt altijd op hem rekenen.” René van der Gijp is vooral onder de indruk van het scorend vermogen van Klaassen. "Hij schiet er moeiteloos vijftien in, in de Nederlandse competitie. Moeiteloos.” In zijn laatste twee seizoenen in Amsterdam kwam Klaassen tot respectievelijk dertien en veertien Eredivisie-goals, maar hoger dan die aantallen kwam de zestienvoudig Oranje-international nooit.

In 2017 werd Klaassen voor 27 miljoen euro verkocht aan Everton, maar zijn avontuur in Engeland werd allesbehalve een succes. “Hij kwam bij een club terecht, daar zat totaal geen idee achter”, stelde Van der Gijp. “Ze haalden Klaassen en een week later haalden ze die Gylfi Sigurdsson, die in principe op zijn plek speelde.” Ook Derksen verbaasde zich over de aankoop van Sigurdsson nadat Klaassen aangetrokken was, maar had meer verwacht van laatstgenoemde. “Toch vind ik het gek dat hij het daar niet gered heeft.” Klaassen kwam slechts tot zestien officiële duels voor Everton.