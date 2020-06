René van der Gijp krijgt slecht nieuws van de politie

Het onderzoek naar de aanval op René van der Gijp door een groep gemaskerde mannen is stilgelegd, zo meldt de politie aan Shownieuws. Eind april werd de analist na een tv-uitzending van Veronica Inside bij zijn huis opgewacht door drie mannen die de oud-voetballer wilden aanpakken. Van der Gijp zat nog in zijn auto en ontsnapte ternauwernood.

"Er zijn helaas geen verdachten aangehouden", zo geeft een woordvoerder aan tegenover Shownieuws. Het onderzoek kan in de toekomst echter weer opgepakt worden, zo benadrukt de Rotterdamse politie. "Bij nieuwe informatie wordt het onderzoek hervat, maar voor nu ligt het stil in verband met het ontbreken van aanknopingspunten."

Van der Gijp erkende later bij onder meer Radio Veronica dat hij erg was geschrokken van het incident. "Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen ze als idioten met hamers op die auto in te slaan. Ik heb van die ramen die je niet doorkrijgt, normaal heb je aan één klap voldoende. Als je één klap op je kop krijgt, zoals op die ramen, dan ben je dood."

De analist kon snel wegrijden en kwam er zodoende zonder letsel vanaf. Het is onduidelijk wat de drie mannen precies wilden van Van der Gijp. De oud-international kreeg in februari al te maken met inbrekers in zijn huis. Hij gaat ervan uit dat de drie mannen dezelfde personen waren die in februari bij hem thuis toesloegen. Destijds werden er horloges en zonnebrillen gestolen.