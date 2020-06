‘Nog een jaar echt vlammen in de Premier League, daarna terug naar Nederland’

Daryl Janmaat wil 'na een seizoen vlammen in de Premier League' terug naar Nederland. Voor de dertigjarige verdediger, die nog tot medio 2022 bij Watford onder contract staat, zit de huidige voetbaljaargang er reeds op. Janmaat kampte na een injectie in zijn knie in november met een bacterie in het gewricht en lag er meteen uit. De rechtsback liet zijn knie in Amsterdam helemaal schoonmaken, maar dat betekende ook direct het einde van zijn seizoen, ondanks de coronastop.

“Echt gewoon pech. Ik lag er meteen een tijdje uit. In maart hebben we met de club afgesproken dat ik terug mocht naar Nederland”, vertelt Janmaat dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Orthopeed Kerkhoffs in Amsterdam, die veel topsporters behandelt, heeft het gewricht weer helemaal schoongemaakt.”

Janmaat richt zich op komend seizoen, dat normaal gesproken ergens in september of oktober van start gaat. “Zonder publiek. Ik begrijp het, maar als voetballer vind ik er niet veel aan. Maar het is even niet anders. Ik neem nu de tijd om te revalideren en de knie zal straks geen enkel probleem meer opleveren. Bij Watford heb ik het afgelopen seizoen bijgetekend en ik sta tot de zomer van 2022 onder contract. Ik wil nog een seizoen echt vlammen in de Premier League, daarna wil ik terug naar Nederland.”

Een dergelijk idee zat een jaar geleden ook al in het hoofd van Janmaat, die medio 2016 voor 8,5 miljoen euro van Newcastle United naar Watford ging. De teller staat sindsdien op 83 duels in alle competities. “Toen kwam de gewenste club uit de Eredivisie niet langs", doelt hij op vorig jaar zomer. "Het is Engeland en dan Nederland, daar ben ik eerlijk in. Een ander land hoeft niet meer van mij. De kinderen willen graag terug en dan is het volgens mij ook wel mooi geweest. Dan heb ik een prachtig avontuur in het buitenland gehad.”

“Voor nu is het weer topfit raken en hopen dat het vaccin tegen corona er snel komt. Dan zit er weer lekker publiek op de tribunes en kunnen de mensen zonder zorgen op vakantie. Daar is iedereen wel aan toe, heb ik het idee.” Watford is, met nog elf duels te gaan, de nummer zeventien en staat alleen op basis van doelsaldo boven de rode streep én Bournemouth. De voorsprong van the Hornets, die zaterdag tegen Leicester City in eigen huis spelen, op hekkensluiter Norwich City bedraagt slechts zes punten.