Luuk de Jong baalt stevig ondanks doelpunt en eretitel tegen Levante

Sevilla heeft maandagavond dure punten verspeeld in de jacht op Champions League-voetbal. Op bezoek bij Levante kwam de ploeg van trainer Julen Lopetegui 0-1 door een doelpunt van Luuk de Jong, maar wist het de voorsprong niet vast te houden nadat de Nederlander gewisseld werd. Door een eigen doelpunt van Diego Carlos eindigde het duel in Valencia in een 1-1 gelijkspel.

Sevilla was de hervatting van LaLiga goed begonnen door de derby tegen Real Betis met 2-0 te winnen. In dat duel was De Jong al belangrijk doordat hij een strafschop verdiende, waaruit Lucas Ocampos de openingstreffer maakte. Maandagavond verscheen De Jong zelf op het scorebord. Direct na rust was het raak. Munir El Haddadi werd op de linkerflank de diepte ingestuurd en hij had een afgemeten voorzet in huis op de Oranje-international, die de bal bij de tweede paal achter doelman Aitor Fernández Abarisketa schoot. Het was zijn vijfde competitiedoelpunt voor Sevilla dit seizoen.

De Jong, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, werd donderdag in de derby al gewisseld in de slotfase en ook maandagavond haalde hij het einde van de wedstrijd niet. Met de wedstrijd van aanstaande donderdag tegen Barcelona in het vooruitzicht werd de spits gewisseld. Zonder hem binnen de lijnen wist Sevilla de voorsprong niet verder uit te breiden en groeide bij Levante de hoop op een gelijkspel.

Afgelopen vrijdag was de thuisploeg al teruggekomen van een achterstand tegen Valencia (1-1) en ook tegen Sevilla sleepte de ploeg van Paco López een punt uit het vuur. Met nog maar een paar minuten op de klok werkte de Braziliaanse verdediger Diego Carlos op ongelukkige wijze een harde voorzet vanaf de rechterkant achter zijn eigen keeper Tomás Vaclík. Door het gelijkspel laat Sevilla het na om de derde plaats te verstevigen.