BILD: Werner wil niet meer voor Leipzig in Champions League spelen

RB Leipzig hoeft in de Champions League dit seizoen niet meer op Timo Werner te rekenen. Volgens BILD staat de aanvaller op het punt een transfer naar Chelsea te maken. Werner is voornemens om het Bundesliga-seizeon af te ronden en daarna naar Engeland te verkassen. In de Duitse competitie staan voor Leipzig nog drie wedstrijden op het programma. De ploeg speelt de komende periode nog tegen Fortuna Düsseldorf (17 juni), Borussia Dortmund (20 juni) en FC Augsburg (27 juni).

Door een clausule in zijn contract kan Werner, dit seizoen goed voor 31 doelpunten in alle competities, voor zestig miljoen euro weggekocht worden en van die optie gaat Chelsea volgens diverse media gebruikmaken. De Duits international wil zo snel mogelijk naar zijn nieuwe werkgever en hij wil dat doen zodra het Bundesliga-seizoen voorbij is. Leipzig is kwartfinalist in de Champions League, maar trainer Julian Nagelsmann zal het in het miljardenbal zonder de clubtopscorer moeten doen. In de achtste finales was Leipzig over twee duels te sterk voor Tottenham Hotspur. Het is nog onbekend wie de tegenstander is in de kwartfinales, daar door de coronacrisis niet alle achtste finales zijn afgewerkt.

Bundesliga: Speelronde 31 - Highlights

Volgens Sky Italia is de UEFA van plan om de laatste achtste finales (Juventus – Olympique Lyon en Barcelona – Napoli) op 7 en 8 augustus te laten spelen. Daarna zal het toernooi naar verluidt verdergaan in de vorm van een mini-toernooi, zonder returns, in Lissabon. De kwartfinales worden gespeeld van 12 tot en met 15 augustus, gevolgd door de halve finales op 18 en 19 augustus. De finale staat voor 23 augustus op het programma. Verwacht wordt dat de Europese voetbalbond hier woensdag officieel over naar buiten treedt, daar er op die dag een vergadering op het programma staat over de invulling van het resterende Europese seizoen.

Nagelsmann gaf afgelopen weekend al aan dat hij voor het nieuwe seizoen niet meer rekent op Werner. “Ik ga er niet van uit dat Timo komend seizoen nog hier zal zijn”, aldus de trainer na afloop van de 0-2 overwinning op TSG Hoffenhemi in gesprek met DAZN. Hoewel Werner zelf de wens lijkt te hebben om zo snel mogelijk naar Chelsea te gaan, is het volgens BILD niet volledig uitgesloten dat de spits dit seizoen nog voor Leipzig in de Champions League speelt. De UEFA zou namelijk willen dat alle ploegen de beschikking krijgen over de selectie zoals die was na de laatste transferperiode. Ook hierover wordt woensdag duidelijkheid verwacht.