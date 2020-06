Stekelenburg na zware blessure weer gelinkt aan Eredivisie-rentree

Sparta Rotterdam heeft een acuut keepersprobleem, want Tim Coremans is volgens de Rotterdamse club wegens een zware knieblessure maandenlang de roulatie. De vorige week al aan Sparta gelinkte Maarten Stekelenburg wordt door het Algemeen Dagblad wederom naar voren geschoven als mogelijke aanwinst van De Kasteelheren, al is het nog maar de vraag of de 37-jarige doelman daadwerkelijk terugkeert in de Eredivisie.

Coremans raakt vorige week vrijdag geblesseerd op de training. Binnen Sparta leefde in eerste instantie nog de hoop dat de kwetsuur zou meevallen, maar uit medisch onderzoek blijkt dat de band in het gewricht is afgescheurd. Coremans is hierdoor het grootste gedeelte van komend seizoen niet inzetbaar. In het ergste geval bedraagt de herstelperiode negen maanden. Sparta heeft hierdoor geen keeper tot zijn beschikking, want Ariel Harush kondigde onlangs zijn vertrek aan. Directeur voetbalzaken Henk van Stee moet hierdoor de transfermarkt op om een geschikte doelman te strikken. NAC-doelman Nick Olij lijkt sowieso op het lijstje te staan van de bestuurder.

Stekelenburg werd dus al eerder door het Algemeen Dagblad in verband gebracht met Sparta. De Liverpool Echo wist kort daarna te melden dat de voormalig sluitpost van Ajax zijn aflopende contract bij Everton kan verlengen, omdat manager Carlo Ancelotti over minstens drie opties wil beschikken onder de lat. Tegenover Voetbal International liet Stekelenburg al weten een weloverwogen beslissing te willen nemen aangaande zijn toekomst. "Ik ben me nu aan het oriënteren op mijn toekomst."

Van Stee is nog niet in contact geweest met Stekelenburg, zo bleek vorige week uit een reactie aan De Telegraaf. "Ik heb nog nooit met Maarten Stekelenburg of zijn zaakwaarnemer over een transfer gesproken." Een deal met de ervaren doelman is echter niet bij voorbaat uitgesloten. "Als hij me morgen belt dat hij graag bij Sparta wil komen voetballen, dan zeg ik natuurlijk niet bij voorbaat ’nee’. Dan zou ik, met hoofdtrainer Henk Fraser erbij, het gesprek met hem aangaan. Dan ben je benieuwd naar de motivatie, de fitheid. Hij heeft in het verleden al bewezen een geweldige keeper te zijn. Een grote naam."

Sparta maakt tevens melding van het vertrek van Elayis Tavsan, die een driejarig contract heeft getekend bij NEC. De aanvaller had zijn tot 2021 lopende contract in Rotterdam tussentijds kunnen verlengen, maar de gesprekken daarover leverden niets op. "Hier kwamen we niet uit, omdat de gevraagde voorwaarden ons niet pasten. Vervolgens maak je een sportieve afweging om de te ontvangen transfersom te gaan investeren", verklaart Van Stee in een reactie aan RTV Rijnmond. Tavsan kwam tot een wedstrijd namens Sparta. Hij werd afgelopen seizoen verhuurd aan Telstar.